Белорусы будут отдыхать 11 дней в мае
- 17.04.2025, 11:31
Первый выходной будет уже 1 мая.
Белорусы будут отдыхать 11 дней в мае 2025-го года. Это следует из производственного календаря на 2025 год, который был утвержден «правительством».
Первый выходной будет 1 мая, когда отмечают День труда. В пятницу, 2 мая, белорусы вернутся на работу, но 3 и 4 снова будут отдыхать, так как это суббота и воскресенье. Следующие большие выходные в мае будут с 9 по 11 мая. День победы в 2025 году будут отмечать в пятницу, а 10 и 11 получатся обычными выходными, то есть субботой и воскресеньем.
Кроме того, обычными выходными днями (субботой и воскресеньем) будут 17, 18, 24, 25, а также 31 мая.