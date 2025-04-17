Белорусы будут отдыхать 11 дней в мае 17.04.2025, 11:31

Первый выходной будет уже 1 мая.

Белорусы будут отдыхать 11 дней в мае 2025-го года. Это следует из производственного календаря на 2025 год, который был утвержден «правительством».

Первый выходной будет 1 мая, когда отмечают День труда. В пятницу, 2 мая, белорусы вернутся на работу, но 3 и 4 снова будут отдыхать, так как это суббота и воскресенье. Следующие большие выходные в мае будут с 9 по 11 мая. День победы в 2025 году будут отмечать в пятницу, а 10 и 11 получатся обычными выходными, то есть субботой и воскресеньем.

Кроме того, обычными выходными днями (субботой и воскресеньем) будут 17, 18, 24, 25, а также 31 мая.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com