Бэби-бум на Полесье бил рекорды в Европе 17.04.2025, 11:58

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иллюстративное фото

90 лет назад.

Американка Луиза Арнер Бойд, побывавшая на Полесье 90 лет назад, запечатлела кадры, подтверждающие, что рождаемость на Полесье была высокая, пишет media-polesye.com.

Увидев собственными глазами переполненные детворой полесские селения, исследовательница записала: «Теперь понятно, почему эта страна бьёт рекорды по росту населения в Европе».

Луиза Арнер Бойд кратко, но ёмко описала жизнь Пинщины 1930-х годов. В её «Полесском дневнике» отражены все виды жизнедеятельности местного населения, природные особенности края, гидрография и ландшафтные характеристики региона. Она рассказала Западу и Соединённым Штатам Америки про здешний уклад, культуру и традиции. Через сотни фотографий передала красоту края болот и рек.

Американка оставила бесценный материал о Полесье, который позволяет взглянуть на жизнь наших предков объективно, без эмоций, а её анализы-комментарии во многом осуществились.

«Именно в Полесской провинции наблюдается самый высокий уровень рождаемости… Почти все дети в сёлах ходят босые, плохо одетые и очень грязные, но выглядят очень здоровыми и счастливыми. Недавно рожденные младенцы лежат в корзинках, сплетенных из березовых ветвей, которые служат в качестве колясок и висят вдоль стен хат. Специально изготовленные маленькие лодочки, в которых сидят дети подросткового возраста, играют роль колясок для младенцев этой водной страны. Мне показалось, что каждый подросток был нянькой для своего младшего братика или сестрички», — записала Луиза Арнер Бойд.

Босые, грязные – здоровые и счастливые, но детская смертность была высока. Этот факт фиксирует исследовательница:

«Большинство кладбищ огорожены деревянным забором, но некоторые даже колючей проволокой. На могилах стоят деревянные кресты без никаких надписей — это отражает действительность неграмотности полесского села. Много малых крестов свидетельствует также о высокой смертности среди детей».

По-другому и быть не могло. Уровень медицины был низок, но и она была недоступна для простых людей. Если ещё в 33-тысячном Пинске, по состоянию на 1931 год, свет медицины пробивался, то сёла жили своей жизнью – посредством народного врачевания. Американка мало видела пожилых людей, что разрушает миф о долголетии «старинных» людей, отмечала характерную болезнь для полешуков, ставшую бичом, – ревматизм.

Про необразованность можно и поспорить. Исследовательница в чём-то сама противоречит себе, допуская оговорки в своих заметках:

«До недавних пор в полесской деревне преобладала необразованность. От тех времен, когда Полесье стало частью Польского государства, посещение школьных учреждений для каждого подростка стало обязательным, даже если до ближайшей школы нужно идти несколько километров. Взаимопонимание и сотрудничество между властями и родителями осложняется неграмотностью последних».

Это осложнение отношений в одном – родители хотели, чтобы их дети помогали им по хозяйству, а не буквы с цифрами изучали.

Возвращаясь к бэби-буму в пинских сёлах, обусловлена такая высокая деторождаемость была не традицией больших семей, а жизненной потребностью. Большая семья – это трудовые руки. Этот здоровый прагматизм «старинных» полешуков обеспечил бэби-бум. Но и тогда не каждая семья могла иметь детей. Известны факты, когда у замужней пары случалось по 15 выкидышей. И причина здесь не в медицине, а в тяжёлом труде. Понятия «сохранение на сроке беременности» или «постродовая реабилитация» появились в нашем обиходе относительно недавно, а в те времена всё за трудом. Рожали в полях и на сене не из-за романтики, а из-за отсутствия соответствующих условий.

В любом случае, путешественница Луиза Арнер Бойд с теплом отозвалась о полесских детишках, больших семьях: «Было приятно видеть, как дома, так и на земле, и с большой уверенностью в собственное будущее эти мужчины-рыбаки и женщины держатся своих ремесел».

Неумолимо ускользает время, мы всё дальше и дальше от тех поколений, от того Полесья, но, благодаря легендарной американке, всегда сможем проникнуться жизнью полешука первой половины ХХ столетия.

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