Telegram заблокировал крупнейший чат белорусов Белостока 2 17.04.2025, 12:06

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Сообщается об атаке с российского номера.

В Telegram заблокирован чат «Беласток | Белосток | Białystok», крупнейшее онлайн-сообщество белорусов и украинцев Белостока. Администраторы сообщили MOST, что причиной блокировки стала целенаправленная атака с использованием аккаунта, зарегистрированного на российский номер. Злоумышленник разместил в чате нелегальный контент, из-за чего вмешалась служба модерации Telegram.

Нарушителя оперативно заблокировали, а контент удалили в течение получаса. Тем не менее кто-то успел сделать скриншот сообщения и отправить жалобу администрации Telegram.

Кроме того, администраторы чата заметили, что к нему стали массово присоединяться аккаунты, привязанные к российским номерам.

Администраторы чата уже обратились в службу поддержки платформы и ожидают восстановления работы в ближайшее время. До блокировки в чате было 7418 подписчиков.

Чат «Беласток» был создан в 2020 году и изначально объединял белорусов, покинувших страну после протестов и репрессий. С начала полномасштабной войны в Украине к сообществу присоединились и украинские беженцы, которые переехали в Подляское воеводство.

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