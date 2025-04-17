Kia презентовала конкурента VW Golf за $22 тысячи 3 17.04.2025, 12:12

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Авто осенью появится в Европе.

Линейку Kia K4 пополнил компактный хэтчбек. Недорогого преемника Kia Ceed представили на автошоу в Нью-Йорке.

Подробности хэтчбека Kia K4 раскрыли на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.

Пятидверный Kia K4 станет преемником снимаемой с производства модели Ceed. Как и седан Kia K4, он будет стоить примерно от 22 000 долларов, то есть станет доступной альтернативой Volkswagen Golf. Хэтчбек начнут продавать в США осенью, появится он и в Европе.

Новый Kia K4 в кузове хэтчбек на 28 см короче седана — достигает 4,4 м в длину. У него длинный капот, большой спойлер на крыше и спрятанные в стойках ручки задних дверей. Версия GT-Line выглядит выразительнее благодаря более агрессивным бамперам и 18-дюймовым дискам.

В салоне на передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея. Более компактный хэтчбек Kia K4 имеет больше места над головой сзади, чем седан, поскольку его линия крыши менее изогнута. Объем багажника со сложенными задними креслами составляет 1680 л.

Базовая комплектация Kia K4 2025 включает кондиционер, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности. Среди опций есть доступ в салон со смартфона, электропривод водительского сиденья с памятью, вентиляция кресел и система полуавтономного движения.

Новый Kia K4 предложат с двумя бензиновыми двигателями. Атмосферная 2,0-литровая четверка на 150 л. с. работает в паре с вариатором, а 1,6-литровый 190-сильный турбомотор — с 8-ступенчатым автоматом.

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