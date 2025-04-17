Путин призвал попавших в плен к ХАМАС россиян сказать спасибо боевикам 17.04.2025, 12:31

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Один из них провел в плену 498 дней.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с бывшими заложниками исламистской группировки ХАМАС предложил выразить благодарность захватившим их боевикам, пишет The Moscow Times.

Александр Труфанов, его мать Елена, бабушка Ирена Татти и невеста Сапир Коэн были похищены из кибуца Нир-Оз на границе с сектором Газа во время нападения 7 октября 2023 года. Мужчине прострелили обе ноги, а его отца Виталия убили. Троих женщин боевики освободили в ноябре 2023 года, а самого Труфанова — в феврале 2025-го. Он провел в плену 498 дней.

Путин заявил бывшим заложникам, что с ними произошла «большая беда», но отказался давать «политическую оценку тех событий, которые происходят» на Ближнем Востоке. Он также поставил себе в заслугу их вызволение из плена.

«То, что удалось вам оказаться на свободе, — это результат того, что у России стабильные многолетние отношения с палестинским народом, с его представителями, с самыми разными организациями. И, думаю, нужно выразить слова благодарности политическому руководству ХАМАС за то, что они пошли нам навстречу и совершили этот гуманитарный акт — вас освободили. Я вас как раз с этим хочу поздравить», — сказал Путин.

В ХАМАС накануне освобождения 29-летнего Труфанова заявили, что его отпустят в «знак уважения к позиции России по Палестине». Вместе с ним боевики отдали 36-летнего гражданина США и Израиля Саги Декель-Хена и 46-летнего израильтянина Яира Хорна. В обмен Израиль освободил 369 палестинских заключенных и задержанных. 36 из них отбывали пожизненный срок.

Труфанов — уроженец Ростова-на-Дону. Он репатриировался в Израиль в конце 1990-х годов вместе с семьей, отслужил в армии, закончил университет имени Бен-Гуриона и работал инженером. Об убийстве своего отца боевиками он узнал только после освобождения из плена.

Израиль и ХАМАС достигли соглашения о временном прекращении огня в середине января. Группировка должна была отпустить 33 израильских заложника в обмен на почти 2000 палестинских заключенных. Первый этап сделки завершился 1 марта. После этого стороны не смогли договориться о продлении соглашения. В ночь на 18 марта Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа. В плену у ХАМАС остаются еще 59 заложников. По данным Армии обороны Израиля, как минимум 35 из них мертвы.

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