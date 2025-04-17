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Стало известно о новом способе мошенничества в Беларуси

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  • 17.04.2025, 12:46
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Стало известно о новом способе мошенничества в Беларуси

Он касается услуги ТВ.

В Беларуси появился новый способ мошенничества с договором на услуги ТВ. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Новый предлог аферистов — просят продлить услуги телевидения», - отметили в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в Первомайское РУВД обратилась 78-летняя минчанка, которая стала жертвой мошенников. Пожилой женщине на домашний телефон позвонил якобы оператор связи. Звонивший предложил продлить договор на услуги телевидения и попросил продиктовать паспортные данные.

После этого жительнице Минска уже в мессенджере позвонил лжеправоохранитель, который сказал, что ранее она говорила с мошенниками, использующими ее данные для оформления кредитов на ее имя.

Пенсионерка согласилась перевести более 19 000 рублей на «специальный счет» чтобы сохранить накопления, а также избежать уголовной ответственности за незаконные финансовые операции. Мошенники перестали выходить на связь с минчанкой после получения перевода. По указанному факту заведено уголовное дело.

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