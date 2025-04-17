Китай поставил крест на миллиардном российском проекте 1 17.04.2025, 12:52

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Надежды Кремля рухнули.

Еще один газовый проект Кремля рухнул: Китай отклонил идею строительства нового трубопровода через Казахстан, предложенного Москвой в отчаянной попытке хоть как-то компенсировать утраченный европейский рынок, пишет «Диалог.UA».

Несмотря на все разговоры о «партнерстве без границ», Пекин последовательно разворачивается к Кремлю спиной. Китай сказал «нет» снова Проект поставок газа из России через Казахстан, о котором Москва бодро заявляла осенью 2024 года, официально отвергнут Пекином.

Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй прямо заявил: труба слишком дорогая, а существующий казахстанский газопровод уже переполнен.

Чтобы провести российский газ, нужно строить новый, и для Китая это невыгодно. «Это дороговато. Российская сторона изучает вариант, но это нереально», — резюмировал дипломат, слова которого цитирует «Интерфакс».

Так закончилась очередная попытка выдать провал за геополитический успех.

«Сила Сибири 2» зависла в воздухе

Напомним, что изначальный проект «Сила Сибири 2» также уже полтора года буксует. Несмотря на торжественные заявления Москвы, Китай не дал согласия на строительство.

Главная причина — цена: Пекин хочет платить по внутрироссийскому тарифу $60 за тысячу кубометров, тогда как сейчас платит вчетверо больше — $260.

Монголия, через которую должна пройти труба, тоже не включила проект в национальный план до 2028 года, дав понять: перспективы сомнительны.

Китай диктует условия своему сырьевому придатку

Начиная с 2022 года Путин настойчиво предлагал Китаю заменить европейский рынок и покупать до 100 млрд кубометров газа в год.

Но, несмотря на визиты в Пекин, «стратегическое партнерство» и разговоры о «новом энергетическом будущем», все предложения Кремля натыкаются на холодный расчет Пекина. Китай диктует условия, снижает цены, отклоняет проекты и делает это все более открыто.

В этой «дружбе» Россия все больше напоминает сырьевой придаток, не способный диктовать ничего.

Цифры говорят громче лозунгов

На пике поставок в Европу Россия экспортировала до 200 млрд кубометров газа в год. Сейчас в Китай — лишь 38 млрд, что компенсирует всего 15% былого объема. Европа ушла. Китай не спешит заменить ее.

В 2023 году поставки в ЕС рухнули до 28 млрд кубов, в 2024-м — до 32 млрд. «Газпром» превращается из энергетической сверхдержавы в поставщика по остаточному принципу.

Очередной удар, и снова по самолюбию

Москва хотела показать, что у нее «новые рынки» и «новые горизонты». Но реальность — это отвергнутые проекты, дешевые уступки и дипломатические унижения.

В этот раз Китай даже не пытался сохранить видимость вежливости, просто отмел идею как невыгодную.

Россия может сколько угодно говорить о «многополярном мире», «повороте на Восток» и «надежном партнере», но факт очевиден: Китай покупает у Кремля только то, что выгодно и дешево, и отвергает все остальное.

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