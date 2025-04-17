Дроны вторые сутки атакуют Шую: аналитики указали на важный момент 17.04.2025, 13:05

1,600

БПЛА поразили цели в наиболее защищенном от воздушных атак районе РФ.

Дроны вторые сутки подряд атакуют российскую 112-ю ракетную бригаду в Шуе Ивановской области. Она принимала участие в нанесении удара по Сумах 13 апреля.

Об этом пишет Defense Express.

Как отмечают аналитики, для таких атак украинские дроны «Лютый» должны преодолеть более 700 км и прорвать систему ПВО в так называемом Центральном промышленном районе России.

«И именно факт того, что место дислокации российской ракетной бригады под атакой уже вторые сутки - очень важный показатель», - отмечают они

Дело в том, что Шуя находится в 700 км от границы Украины, но реальный маршрут полета украинских дронов очевидно значительно длиннее, потому что необходимо обойти мощный район противовоздушной обороны Московской области и поразить цели в так называемом Центральном промышленном районе РФ, наиболее защищенном от воздушных атак и несмотря на это украинские дроны долетают до цели.

«А вторая атака подряд - это о том, что в РФ не смогли прикрыть свои пробелы в системе противовоздушной обороны через которые во второй раз прошли украинские дроны», - констатируют в статье.

Кроме того, это является доказательством наличия в распоряжении Сил обороны Украины соответствующего количества дальнобойных дронов для методической атаки.

Атака дронов Шуи Ивановской области

В ночь на 17 апреля жители Шуи Ивановской области сообщали о новых взрывах в городе. Позже в сети появился момент повторной атаки на 112-ю гвардейскую ракетную бригаду в Шуе Ивановской области.

Кроме того, 112-ю гвардейскую ракетную бригаду (в/ч 03333) в Ивановской области атаковали дроны и 16 апреля. Согласно открытым данным, бригада дислоцируется в районе Южный городок города Шуя. По данным ГУР МО, эта бригада вместе с 448-й причастна к удару по центру Сум 13 апреля

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com