Совсем скоро в Беларуси будет почти 30 градусов тепла
- 17.04.2025, 13:00
На Пасху ожидаются грозы.
18 апреля погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса. Небольшая облачность. Без осадков. Ветер южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, по западу Беларуси до +16°С, максимальная днем +23..+29°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Белгидромет.
19 апреля погоду в основном продолжит формировать область повышенного атмосферного давления, лишь по западу страны скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с юга Европы. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по западу республики пройдут кратковременные дожди, днем местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах страны слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +20..+27°С, по юго-западу страны она составит +15..+19°С.
В воскресенье, 20 апреля, сохранится влияние малоподвижных атмосферных фронтов. Облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы.
Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +17..+24°С.