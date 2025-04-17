Пять регионов и сделка в придачу 17.04.2025, 13:10

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Владимир Халип

И все началось сначала.

История уныло повторилась. Почти зеркально. Мюнхен, Москва или Санкт-Петербург, не в этом суть. Мелодия почти все та же. Разница лишь в том, что на этот раз гордый спецпосланник не выкрикнул еще у трапа самолета фразу, намертво застрявшую в веках: «Я привез мир для нашего поколения!» Он просто поспешил на телевидение. Хорошие новости не девальвируют в случайных разговорах. Лучше сообщать о дипломатических успехах не встречающим на аэродроме, а вполне масштабно - городу и миру. Точнее, телезрителям.

Но пока Fox News готовится взять долгожданное интервью, есть смысл в общих чертах напомнить историю вопроса. «Мюнхенский сговор» - это давно забытый эпизод. Там тоже что-то подписали. Если конкретно, с Гитлером. Естественно, Бенито Муссолини был тут как тут. А еще - Британия и Франция. Заключили договор о том, что не будут вступать с фюрером в военный конфликт, а все спорные вопросы предпочтут решать путем переговоров. А взамен за эту неслыханную льготу не станут возражать против захвата части чехословацкой территории – Судет, если конкретно. Вроде бы грабеж, наглый и циничный. Однако все это было так давно! Известна даже точная дата того неприметного вроде события, когда после возвращения в Англию премьер-министр Невилл Чемберлен произнес у трапа самолета вышеупомянутую фразу о вожделенном мире. 1 октября 1938 года. Сколько месяцев там оставалось до начала Второй мировой?

Но прежде чем вернуться к интервью со спецпосланником Трампа, как не вспомнить о еще одном фрагменте вдохновенной речи все того же премьер-министра, произнесенной после возвращения в Лондон. «Подумайте, есть ли у нас оправдание для того, чтобы начать войну? Я думаю, нет. Этим утром я летел над Темзой и с ужасом представлял себе, что в нашем небе может появляться немецкий бомбардировщик. У нас нет выбора. Нам придется позволить Германии оккупировать Судеты, потому что у нас нет сил этому помешать». Кто бы мог подумать, что все когда-то может так зеркально повториться.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в своей речи на телевидении не сдерживал эмоций. После переговоров в России он уже не сомневался, что Путин хочет «постоянного мира». Еще немного, еще чуть-чуть, и будет заключена та самая «сделка», которой все так ждут. Вот только в этом спиче он почему-то не смог достичь того изящества, с которым английский премьер-министр втолковывал соотечественникам, почему надо отдать Гитлеру Судеты. Только ради мира он тогда впервые в жизни сел в самолет, чтобы лететь в Германию на переговоры. Летел вдоль Темзы. И увидел, насколько будет город уязвим, если в лондонском небе появятся немецкие бомбардировщики.

Едва ли Стив Уиткофф по пути в Россию визуально мог оценивать степень уязвимости Америки. Спецпосланник, как и другие переговорщики, предпочитал анализировать информацию, обретенную в прямых контактах с кремлевской властью. И эти переговоры подсказывали однозначный вывод. О чем он и поведал в своем выступлении на Fox News. «В конце концов мы пришли к решению. Я хочу сказать, наконец-то, но не в том смысле, что мы ждали, я имею в виду, что нам потребовалось время, чтобы добраться до этого места». О чем это он?..

Из дальнейших рассуждений стало ясно, что договаривающиеся страны стоят «на пороге чего-то, что будет очень, очень важно для всего мира». А еще он из этих переговоров, длившихся четыре часа, вынес твердое убеждение, что качественно изменить нынешние взаимоотношения можно через определенные и «очень интересные коммерческие возможности». Которые способны стать гарантом «реальной стабильности в регионе». Вот так, просто и понятно. Четыре региона на бочку и роскошная сделка в придачу. Короче, капитуляция. Как и замышляли кремлевские в начале большого пути. Все четко, когда в большую политику приходят конкретные парни из большого бизнеса. Кому-то еще не ясно, что почем?

Почти договорились. Все складывалось так удачно. Весна. Пасха впереди. Можно было новость к 20 апреля приурочить, как и обещал когда-то Трамп. Но тут у его партнера по переговорам вдруг случился срыв. Двумя ракетами Искандер-М он ударил вдруг по центру города Сумы. Утро, Вербное воскресенье, народу много на улицах и площадях. Кто-то в церковь идет, кто-то уже возвращается. Да он же и сам так любил в храме позировать – то со свечкой, то с патриархом. И вдруг такое варварство, дикость обычная.

Трамп разгневался. Какие тут переговоры! Многим показалось даже, что вот сейчас кремлевский вождь получит свое в полной мере и более того. Обложит Америка санкциями, каких мир не видывал, и придет конец его нефтяному величию. Но в итоге – ничего подобного. 15 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт официально заявила: «Дональд Трамп все еще верит в то, что Кремль хочет завершить российско-украинскую войну».

Это не фантастика. Это двадцать первый век, которого так долго ждали. Надеялись почему-то, что все ужасы двух мировых войн останутся там, за порогом тысячелетия, который человечество наконец переступило. Забудутся обиды и горести. Уйдут в небытие злоба и зависть. Свобода и справедливость займут свое должное место. Миром будут править лучшие из лучших – философы и мудрецы. Но тут в это счастливое тысячелетие вместе с шумной толпой проскользнула какая-то плутоватая дама. С тугим кошельком и нахальной улыбкой. Это была досточтимая госпожа Сделка.

И все началось сначала.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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