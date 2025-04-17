Бойцы ВСУ рассказали о тактике, благодаря которой освободили село Надия
- 17.04.2025, 13:24
В Третьей штурмовой бригаде поделились секретом.
Третья штурмовая бригада освободила село Надия Луганской области 23 марта. Военные рассказали о тактике, которая помогла в этом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую бригаду.
«Позиции оккупантов обильно засыпаем из РСЗО и кроем танковым огнем. За ними - М113 везут пехоту Третьей штурмовой на штурм Надии, которая была еще под контролем противника», - говорят в бригаде.
Затем бойцы десантируются и открывают стрелковый огонь. Именно таким образом они простреливали себе путь к освобождению поселка.