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Выпускница вместо распределения решила нигде не работать

  • 17.04.2025, 13:24
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Выпускница вместо распределения решила нигде не работать

Во сколько ей это обошлось?

Девушка в 2024 году закончила учебу в Белоозерском колледже электротехники и должна была отработать распределение. Но на предприятие она не пришла и за перераспределением в колледж не обращалась.

Жительница Дрогичинского района училась по специальности «эксплуатация электронно-вычислительных машин, квалификация оператор ЭВМ» за счет местного бюджета.

Она не отработала распределение, но добровольно вернуть деньги, потраченные на ее обучение, отказалась, сообщает Генпрокуратура. Бывшая студентка колледжа с момента окончания обучения и до этого времени нигде официально не работает. В итоге прокуратура Дрогичинского района обратилась в суд.

Решением суда с выпускницы в доход государства взыскана стоимость учебы — это более 11 тысяч рублей, а также госпошлина более 500 рублей.

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