Чехия впервые стала полностью независимой от российской нефти 17.04.2025, 13:30

Исторический момент.

Чехия впервые в своей истории стала полностью независимой от поставок российской нефти. Об этом в четверг заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает ČTK.

Это произошло после завершения модернизации мощностей нефтепровода TAL, по которому нефть поступает из итальянского порта Триест. Проект расширения мощностей нефтепровода начал реализовываться по инициативе чешского правительства осенью 2022 года, после российского вторжения в Украину. Расходы составили примерно 70 миллионов евро.

Теперь Чехия может перекачивать до 8 млн тонн сырой нефти в год из трубопроводов, не связанных с Россией что полностью покроет потребление нефтеперерабатывающих заводов в Чехии. «Мы сделали еще один шаг на пути к нашей энергетической независимости», – заявил премьер-министр страны.

По нефтепроводу «Дружба» из России нефть поступала в Чехословакию и затем в независимую Чехию с 1962 года. Еще в прошлом году по нему было поставлено в Чехию 2,7 миллионов тонн нефти, что составляло примерно 42% от общего объема поставок нефти в страну. Уже несколько недель, однако, нефть по этому нефтепроводу в Чехию не поступает. Власти Чехии ранее заявляли, что к середине года будут полностью готовы к отказу от российской нефти.

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