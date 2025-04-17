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В Подмосковье прогремел мощный взрыв и поднялся дым

  • 17.04.2025, 13:38
  • 1,814
В Подмосковье прогремел мощный взрыв и поднялся дым

На место инцидента приехали экстренные службы.

Днем, 17 апреля, в городе Люберцы в Подмосковье произошел мощный взрыв. Об этом сообщает «Главред» со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

Сначала сообщалось, что взрыв прогремел на местной базе приема металла «Вторчермет».

Однако, позже, по уточненным данным, стало известно, что взрыв прогремел на заводе «Вторалюминпродукт».

Пока не известно, что стало причиной взрыва. На место инцидента приехали экстренные службы. Указывается, что информации о пострадавших не поступало.

В то же время, на обнародованных фото видны последствия взрыва. В частности, в небо поднимается густой черный дым.

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