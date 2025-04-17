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Белорусов, которые часто ездят домой, решили не лишать ВНЖ в Литве

  • 17.04.2025, 13:42
Белорусов, которые часто ездят домой, решили не лишать ВНЖ в Литве

Сейм Литвы продлил на один год национальные санкции против граждан РФ и Беларуси.

Сейм Литвы 17 апреля продлил на один год национальные санкции против граждан России и Беларуси, но не усилил их.

За решение проголосовали 115 депутатов Сейма, против не было ни одного, один политик воздержался, передает LRT.

В ходе заседания обсуждалось усиление санкций против граждан Беларуси. В частности, предлагалось перестать принимать от граждан Беларуси заявления на выдачу разрешений на проживание в Литве, если у них нет действующей визы. Такие меры действуют против россиян.

Инициатива не нашла поддержки. Депутаты согласились, что белорусов нельзя приравнивать к россиянам, так как они не оправдывают и не поддерживают агрессивные действия против Украины. Поэтому нашим соотечественникам оставили правовой механизм для въезда в Литву для трудовой деятельности.

Также предлагалось аннулировать уже выданные литовские ВНЖ, если граждане России или Беларуси ездят на родину чаще одного раза в течение трех календарных месяцев. От этого предложения также отказались.

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