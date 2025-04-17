Сегодня в Католической церкви начинается Пасхальное Триденствие
- 17.04.2025, 13:45
С Великим Четвергом связано время духовной памяти о Тайной вечере, страданиях и воскресении Христа.
Католическая церковь отмечает Великий Четверг. С этого дня начинается Пасхальное Триденствие (Triduum Paschale) — трех святых дней, посвященных страстям, смерти и воскресению Иисуса Христа, передает «Польское радио».
Это — время особого сосредоточения, когда, как подчеркивает епископ-коадъютор Ченстоховской архиепархии Анджей Пшибыльски, верующие не просто вспоминают события последних дней земной жизни Иисуса, но и мистически в них участвуют:
«Мы это не просто вспоминаем — мы это воплощаем. Мы, люди, нуждаемся в знаках. Самые глубокие, самые божественные вещи невозможно выразить словами, они также невидимы для глаз, поэтому нам нужно охватывать их через тайну и просто через знаки. Так происходит на протяжении всей истории спасения, и именно Пасхальное Триденствие (Triduum Paschale) является концентрацией самых важных знаков».
В первой половине дня в кафедральных соборах совершается месса, во время которой освящаются масла, используемые при таинствах крещения, миропомазания, священства и соборования. По словам епископа Пшибыльского, это «освящение самой материи служения»:
«Ведь слово «христианин» происходит от слова «Христос», а как мы помним, Христос — это не фамилия Иисуса, а обозначение Его миссии: Христос — это Помазанник, тот, кто был помазан. И чтобы мы могли быть сопричастны Его помазанию, нам необходима материя этого помазания — то есть святое масло. Поэтому утренняя месса в Великий четверг очень важна, хотя она лишь предвестие и не входит напрямую в Пасхальное Триденствие».
Вечером в храмах совершается Месса Господней Вечери, в воспоминание установления Иисусом двух ключевых Таинств — Евхаристии и священства. Этот день особенно важен для духовенства: во время торжественной литургии священники обновляют свои обеты.
Впереди — Страстная пятница, которая приближает верующих к Страстям Господним, а Великая суббота –– время молчания и поклонения гробу Иисуса. Кульминацией этих дней являются вечернее Пасхальное богослужение и Воскресенье Христово.