12 летней белоруске нужна помощь для лечения 3 17.04.2025, 13:55

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Спасти девочку может только милосердие и солидарность.

Белорусская активистка в эмиграции Елена Васильева обратилась за помощью в связи с редкой болезнью дочери:

Помочь можно с помощью сервиса bysol.org, на котором опубликована история Елены от первого лица:

«Мы с дочерью Машей бежали из Беларуси 11 сентября 2020 года, когда ей было всего 7 лет. В Украине началась ее новая жизнь. Здесь были друзья, школа, язык, привычки – она прикипела к этой стране всем сердцем. Когда в 2022-м началась полномасштабная война, мы остались, не уехали. В первый день укрывались в погребе в Ворзеле под Киевом, под обстрелами, потом вернулись в Киев: тревоги, бессонные ночи и постоянный страх стали частью нашего быта.

На фоне стресса и резкого роста – Маша выросла за год на 20 сантиметров и сейчас выше меня – у нее начало развиваться искривление стоп. Сначала она просто стала ходить на носочках. Потом стало ясно, что она не может стоять на пятках – падает назад. Мышцы и сухожилия оказались не растянуты, ей каждый день нужно делать специальные упражнения и проходить процедуры, иначе ситуация ухудшится.

В Киеве реабилитация сейчас почти невозможна: большинство медучреждений работают только для военных. Поэтому мы приехали в Польшу специально, чтобы лечить Машу. Врачи здесь подтвердили: операция не нужна, с костями все в порядке, но потребуется долгая работа с мышцами – ежедневная растяжка, массаж, ЛФК. По страховке нас поставили в очередь только на июль—август. Но столько ждать Маша не может – за эти месяцы проблема может стать необратимой.

Сейчас мы находимся в Польше и планируем оставаться здесь минимум на 2,5 месяца. Я буду ездить в Киев: продолжаю работать и помогать. Маша учится дистанционно в украинской школе. Это фактически оздоровительная командировка, но от ее результата зависит очень многое.

Прошу вас поддержать мою дочку. Мне тяжело просить, но еще тяжелее видеть, как она не может нормально стоять и ходить. Спасибо каждому, кто не остался в стороне. Благодарю за поддержку. Жыве Беларусь!».

Сумма сбора €4000

€1600 – реабилитационные процедуры (массаж, растяжка, ЛФК, 2,5 месяца)

€1200 – аренда жилья

€800 – питание и бытовые нужды

€400 – проезд и административные расходы

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