Кремль готовится топить рубль из-за стремительного обрушения доходов 3 17.04.2025, 14:02

3,392

Симбиоз сильного курса и дешевой нефти привел к резкому сокращению поступлений в казну.

Укрепившийся рубль и дешевая нефть стали большой головной болью для кремлевского режима. Укрепление рубля, наблюдающееся с начала текущего года, не радует Кремль, пишет «Диалог».

Симбиоз сильного курса и дешевой нефти привел к резкому сокращению поступлений в российскую казну: в феврале и марте они обрушились на 17% год к году.

Ситуация ухудшается

При этом в апреле ситуация усугубилась еще больше, ведь цена главного экспортного сорта российской нефти Urals опускалась ниже $50 за баррель, тогда в бюджете цена заложена на уровне $69,7.

Рублевая цена нефти тоже оказалась критически низкой – 4700 рублей за баррель вместо запланированных 6726 рублей. Это минимальный уровень с 2021 года.

На фоне такой ситуации власти РФ обсуждают отмену обязательной продажи валютной выручки – меры, которая вводилась осенью 2023 года, чтобы поддержать рубль, когда он девальвировал к отметке выше 100 рублей за доллар, пишет The Moscow Times.

По словам замглавы российского Минфина, ЦБ РФ выступает за отмену этого правила.

«Они (ЦБ РФ – ред.) считают, что при нынешней ситуации не надо продлевать», – приводят его слова росСМИ.

При введении упомянутого правила экспортеров обязали возвращать 80% валютной выручки в страну и продавать 90% от заведенной суммы. Позже требования смягчались – сейчас нужно заводить только 40%.

Мрачные перспективы для бюджета

Если ситуация с крепким рублем и падающими ценами на нефть не изменится, российский бюджет может недополучить треть нефтегазовых доходов – около 3,1 трлн рублей. В таком случае дефицит бюджета может вырасти до 6,5 трлн рублей, что составит 3% ВВП – даже больше, чем в пандемийном 2020 году.

Вряд ли Кремль захочет доводить до такого, поэтому после текущего укрепления рубля ожидается его девальвация до 110-120 рублей за доллар, заявил гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com