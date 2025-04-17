Кремль готовится топить рубль из-за стремительного обрушения доходов

Кремль готовится топить рубль из-за стремительного обрушения доходов3
- 17.04.2025, 14:02
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Симбиоз сильного курса и дешевой нефти привел к резкому сокращению поступлений в казну.
Укрепившийся рубль и дешевая нефть стали большой головной болью для кремлевского режима. Укрепление рубля, наблюдающееся с начала текущего года, не радует Кремль, пишет «Диалог».
Симбиоз сильного курса и дешевой нефти привел к резкому сокращению поступлений в российскую казну: в феврале и марте они обрушились на 17% год к году.
Ситуация ухудшается
При этом в апреле ситуация усугубилась еще больше, ведь цена главного экспортного сорта российской нефти Urals опускалась ниже $50 за баррель, тогда в бюджете цена заложена на уровне $69,7.
Рублевая цена нефти тоже оказалась критически низкой – 4700 рублей за баррель вместо запланированных 6726 рублей. Это минимальный уровень с 2021 года.
На фоне такой ситуации власти РФ обсуждают отмену обязательной продажи валютной выручки – меры, которая вводилась осенью 2023 года, чтобы поддержать рубль, когда он девальвировал к отметке выше 100 рублей за доллар, пишет The Moscow Times.
По словам замглавы российского Минфина, ЦБ РФ выступает за отмену этого правила.
«Они (ЦБ РФ – ред.) считают, что при нынешней ситуации не надо продлевать», – приводят его слова росСМИ.
При введении упомянутого правила экспортеров обязали возвращать 80% валютной выручки в страну и продавать 90% от заведенной суммы. Позже требования смягчались – сейчас нужно заводить только 40%.
Мрачные перспективы для бюджета
Если ситуация с крепким рублем и падающими ценами на нефть не изменится, российский бюджет может недополучить треть нефтегазовых доходов – около 3,1 трлн рублей. В таком случае дефицит бюджета может вырасти до 6,5 трлн рублей, что составит 3% ВВП – даже больше, чем в пандемийном 2020 году.
Вряд ли Кремль захочет доводить до такого, поэтому после текущего укрепления рубля ожидается его девальвация до 110-120 рублей за доллар, заявил гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков.