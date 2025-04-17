Родителям ограничат посещение детей в летних лагерях 8 17.04.2025, 14:22

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Якобы 15 дней — это не так много.

Количество родительских дней в детских лагерях в этом году минимизируют. Об этом рассказала директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок» Татьяна Осмоловская, передает БелТА.

По словам Татьяны Осмоловской, посещение родителями детей в летних лагерях будет возможно не в каждые выходные — для этого «будет определенный один день в смену выделен».

— Во-первых, 15 дней (продолжительность одной смены. — Прим. ред.) — это не так много. Дети заняты, они получают полноценное питание, окружены заботой, потому что подготовка кадров, в частности вожатых, началась практически с сентября месяца, — рассказала Осмоловская.

Заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай добавил, что каждый лагерь устанавливает свои правила посещения родителями детей.

— Во времена ковида были жесткие ограничения — дети в принципе не встречались с родителями, чтобы не было заноса инфекции. Практика хорошо прижилась, и дети становятся более самостоятельными, — пояснил он.

Чиновник подчеркнул, что сейчас в лагерях предусмотрены родительские дни:

— У кого-то это может быть в четверг, у кого-то в субботу, но в основном это с пятницы по воскресенье, когда у родителей выходные дни, чтобы они могли пообщаться с ребенком.

В то же время для встреч выделяются определенные места — к примеру, родители не могут заходить в пищеблок, в корпуса, чтобы не занести инфекцию.

— А встреча с родителями у каждого лагеря будет организована, родительские дни будут, — пообещал Цай.

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