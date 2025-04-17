«Снести два-три пролета»: генерал Кривонос рассказал о «встрече» Taurus с Крымском мостом 5 17.04.2025, 14:23

3,556

Но есть и более интересный вариант.

С экономической точки зрения невыгодно запускать дорогие ракеты Taurus, которые Украине могут предоставить партнеры, по Крымскому мосту. Такое мнение высказал генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос сказал в эфире «Фабрики новостей».

«На самом деле, лучше сжечь один нефтеперерабатывающий завод, что принесет эффект значительно больший. Давайте лучше сожжем Новороссийский нефтяной терминал, который приносит России огромные деньги, торгуя украденным украинским зерном, газом сжиженным и нефтью со странами и выходя из Черного моря, чем играть в этот мост», - сказал офицер.

Кривонос считает, что если бы соответствующая задача была «правильно поставлена», мост давно бы можно было бы ликвидировать. Он утверждает, что акцент необходимо ставить на те удары, которые парализуют российскую экономику.

Генерал-майор запаса ВСУ рассказал, что на войне существует приоритетность нанесения ударов по целям, которые являются более чувствительными для противника. Поэтому надо придумать более интересный план и не использовать очень дорогие ракеты на уничтожение моста, который россияне смогут восстановить.

«Все думают, что ракета - чудо-оружие, но в ней не так много взрывчатки против той металлической конструкции, которую представляет собой этот мост. Снести два-три пролета? Да, через месяц восстановят. Да, все будут хлопать в ладоши и говорить «как круто». А что дальше?», - сказал генерал.

Кривонос убежден, что гораздо лучший и круче эффект для ВСУ будет иметь уничтожение крекинговой установки какого-то НПЗ, чем повреждение Керченского моста.

«Популизм на войне ненужен, надо практицизм. На войне тоже надо считать деньги», - подчеркнул Кривонос.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com