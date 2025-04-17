Лукашенко назначил нового председателя Госкомимущества 2 17.04.2025, 14:51

А также помощника по Гродненской области.

Лукашенко 17 апреля произвел ряд кадровых назначений, сообщает БелТА. Стали известны новые председатель Госкомимущества, помощник по Гродненской области, ряд заместителей министров, главы райисполкомов и другие управленцы.

Так Лукашенко назначил Виталия Неверу на должность председателя Госкомимущества — ранее он занимал должность заместителя председателя Гродненского облисполкома.

Константин Бурак стал помощником Лукашенко по Гродненской области — он переходит с должности руководителя aппарата cовмина. Напомним, ранее пост помощника занимал Юрий Караев.

На должность председателя Дрогичинского райисполкома согласован Сергей Пачко, который ранее занимал должность директора ОАО «Алексеевичи-Агро» в Дрогичинском районе.

Главой Столинского райисполкома стал Александр Пачко, до настоящего времени он занимал должность председателя Кобринского райисполкома.

В свою очередь новый председатель Кобринского районного исполнительного комитета — Александр Мойсеюк, ранее он возглавлял Кобринский районный «совет депутатов».

Главой администрации Советского района Минска согласован Александр Щекович, который до настоящего времени был заместителем председателя Федерации профсоюзов Беларуси.

Первым заместителем министра промышленности согласован Андрей Конюшко, который ранее занимал должность заместителя председателя Гомельского областного исполнительного комитета.

Повышение получила и Елена Печень, которая была заместителем министра финансов. Лукашенко согласовал ее назначение первым заместителем министра финансов.

Наталья Шевцова согласована на должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия. Ранее она была зампредседателя правления ОАО «Агентство по управлению активами».

Заместителем министра труда и социальной защиты стала Юлия Бердникова. До настоящего времени она работала управляющим Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.

Кирилл Машарский назначен заместителем министра экономики. До согласования на новую должность он был помощником члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК.

Руслан Страхар получил должность генерального директора «Могилевлифтмаша», ранее он занимал пост зампредседателя Могилевского облисполкома.

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