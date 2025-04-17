Volvo представила мощного электрифицированного конкурента Audi A6 и Lexus ES
- 17.04.2025, 14:58
Флагманскому седану Volvo S90 продлили жизнь, серьезно обновив модель.
Авто предложат в электрифицированных версиях мощностью до 455 сил. О новом Volvo S90 2025 рассказали на официальном сайте шведского автопроизводителя.
Седан Volvo S90 бросит вызов Audi A6 и Mercedes E-Class, а также будущему Lexus ES. Модели продлит жизнь, хотя уже появился электрокар такого же класса — новый Volvo ES90.
Новый Volvo S90 модернизировали по тому же «рецепту», что и кроссоверы Volvo XC60 и XC90. Седан получил более широкую решетку радиатора, тоненькие матричные фары, а сзади заменили фонари и крышку багажника. Кроме того, установлены новые крылья, капот и бамперы.
В салоне Volvo S90 2025 установили увеличенный 11,2-дюймовый тачскрин новой мультимедийной системы на базе Google. Кроме того, улучшена внутренняя отделка и усилена шумоизоляция.
Все версии Volvo S90 2025 будут электрифицированными и 2,0-литровыми. В линейке будут «мягкие» гибриды мощностью 250 и 300 сил, а также 455-сильный плагин-гибрид, способный преодолеть 80 км на электротяге. Привод может быть передним или полным. Кроме того, теперь базовая комплектация включает адаптивные амортизаторы.