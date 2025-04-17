Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов 1 17.04.2025, 15:04

«Интер» сыграет с «Барселоной», «Арсенал» встретится с «Пари Сен-Жермен».

Миланский «Интер» дома сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» со счетом 2:2 и по сумме двух матчей вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Первая игра прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Интера».

Миланский клуб во второй раз за три года вышел в полуфинал. В сезоне 2022/23 команда дошла до финала, где уступила «Манчестер Сити».

В полуфинале «Интер» сыграет с «Барселоной». Команды уже встречались в полуфинале Лиги чемпионов. В 2010 году миланский клуб дома выиграл со счетом 3:1, а в гостях уступил со счетом 0:1 и прошел в финал, где обыграл «Баварию» (2:0).

В другом полуфинале «Арсенал» сыграет с парижским «Пари Сен-Жермен». «Арсенал» впервые с 2009 года пробился в полуфинал.

Первые полуфинальные матчи пройдут 29–30 апреля, ответные — 6–7 мая.

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