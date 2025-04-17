Reuters: Асад при бегстве в Россию вывез из Сирии четыре самолета «сокровищ» 17.04.2025, 15:10

Башар Асад

На борту были не только наличные деньги.

Экс-президент Сирии Башар Асад перед бегством из страны вывез $500 тыс. наличными, ценности, документы, а также ноутбуки и жесткие диски с секретной информацией, рассказали Reuters источники из окружения бывшего сирийского лидера.

По данным агентства, «эвакуация» имущества осуществлялась на самолете Embraer Legacy 600, который советник Асада по вопросам экономики Ясар Ибрагим арендовал у ливанского бизнесмена Мохамада Вехбе, владеющего компанией Flying Airlines.

Согласно данным сервисов отслеживания полетов, за 48 часов до падения режима Асада арендованный лайнер совершил несколько перелетов в Объединенные Арабские Эмираты и обратно в Сирию. Первые два рейса из Дамаска в аэропорт Аль-Батин в Абу-Даби состоялись 6 декабря. Тогда Сирию покинули члены семьи Асада, которые перевозили наличные, а также картины и небольшие скульптуры. В третий раз самолет вылетел из сирийской столицы вечером 7 декабря. Он был загружен черными мешками с наличными деньгами. Помимо этого он перевозил жесткие диски и электронные устройства, содержащие финансовые записи, данные о правах собственности на компании и недвижимость, а также сведения о денежных переводах и офшорных счетах.

8 декабря повстанцы вступили в Дамаск и столичный аэропорт прекратил работу. Асад в этот момент бежал в Латакию. Арендованный его советником Embraer вылетел из Абу-Даби и приземлился на российской авиабазе Хмеймим. В этот раз Сирию на нем покинул один из сторонников режима Асада — Ахмед Халил. Он прибыл на базу на бронированном автомобиле посольства ОАЭ с $500 тыс. наличными, которые снял со счета в Сирийском международном исламском банке. Счет принадлежал компании Al-Burj Investments, базирующейся в Дамаске. Сам Асад, местонахождение которого до последнего держалось в секрете даже от близких членов семьи, 8 декабря прилетел в Россию, где получил политическое убежище.

Новые власти Сирии требуют от России выдать Асада и его ближайших помощников. В частности, Дамаск от имени фактического руководителя страны Ахмеда Шараа направил Москве официальный запрос на выдачу экс-президента для последующего суда. Также, по данным Reuters, сирийские власти попросили вернуть средства, которые Асад вывез при побеге. Российские власти пока ничего на это не ответили. При этом президент РФ Владимир Путин предложил Дамаску продолжить сотрудничество. В надежде сохранить военные базы в стране Россия направила в Сирию несколько танкеров с нефтью, а до этого в Дамаск самолетами доставили сирийскую валюту, которая была напечатана в Москве в период правления Асада.

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