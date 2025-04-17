Как в Беларуси будут работать поликлиники и аптеки в большие выходные
- 17.04.2025, 15:14
Рассказали в Минздраве.
Впереди белорусов вновь ожидают продолжительные выходные. Минздрав рассказал, как будут работать поликлиники и больницы во время праздничных выходных.
Амбулатории, поликлиники будут работать по следующему графику:
- 26 апреля, 2 мая — по графику рабочего дня.
- 28 апреля, 3 и 10 мая — по графику работы в субботу.
- 29 апреля, 1 и 9 мая — по графику работы в праздничный день.
А это график больниц и РНПЦ:
- 26 апреля, 3 и 10 мая – по графику в субботу.
- 28 апреля, 2 мая – по графику рабочего дня.
- 29 апреля, 1 и 9 мая – по графику работы в праздничный день.