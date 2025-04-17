ВСУ пошли в успешное контрнаступление: есть освобожденные территории
- 17.04.2025, 15:25
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Главком Сырский раскрыл подробности.
В течение последних недель Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили более 15 квадратных километров территории Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
По словам Сырского, в течение последних дней он посещал все бригады, которые работают в операционной зоне войск ОТГ «Донецк». Во время поездки главнокомандующий ВСУ:
заслушал доклады командующего оперативной-тактической группировки бригадного генерала Александра Тарнавского;
работал с командирами бригад на их командных пунктах;
решал проблемные вопросы, касающиеся организации боевых действий, обеспечения боеприпасами и материально-техническими средствами.
«Обратил внимание на тщательную подготовку и обеспечение боевых действий каждого боевого подразделения, каждой штурмовой группы. Это должно быть постоянным объектом контроля командира бригады и непосредственная ответственность командира батальона. Отдал необходимые распоряжения по решению проблемных вопросов и удовлетворению имеющихся потребностей», - добавил он.
Ситуация на фронте
Сырский рассказал, что враг не изменил своих планов и в дальнейшем пытается оттеснить подразделения украинских воинов за пределы Донецкой и Луганской областей, а также выйти на административные границы этих регионов.
«Мы продолжаем оборонительную операцию, проводим контрнаступательные действия и имеем определенные успехи. За последние недели освободили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко», - добавил он.