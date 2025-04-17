закрыть
17 апреля 2025, четверг, 15:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси решили провести «масштабную ревизию» вузов

  • 17.04.2025, 15:39
В Беларуси решили провести «масштабную ревизию» вузов

Об этом заявил министр образования.

Министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал о масштабной ревизии вузов в эфире пролукашенковского канала «Беларусь 1».

Так, глава Минобразования напомнил о поручении пдиктатора Лукашенко «встряхнуть вузы» и решить вопросы непрофильной подготовки. Последний вопрос является ключевым в масштабной ревизии белорусских вузов.

Ранее «СМИ писали, что Минобразования Беларуси изменило условия поступления в вуз для ряда абитуриентов.

И Иванец пояснил, что сокращение сроков подготовки, в основном, коснулось выпускников колледжей, поступающих на заочную форму обучения в вузах. В 2025-м планируется набрать 8,5 тысячи выпускников колледжей. И на большинстве специальностей сократились сроки обучения - на полгода, год и полтора года.

А еще одним направлением масштабной ревизии белорусских вузов станет якобы усиление их научного потенциала. Чтобы в текущую пятилетку вывести вузовскую науку на «принципиально новый уровень».

- Региональные вузы будут головными организациями по научно-инновационному обеспечению развития региональных предприятий, - резюмировал министр образования.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пять регионов и сделка в придачу
Пять регионов и сделка в придачу
Вы при чем
Вы при чем Гарри Каспаров
Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян Ирина Халип
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук