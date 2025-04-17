В Беларуси решили провести «масштабную ревизию» вузов
- 17.04.2025, 15:39
Об этом заявил министр образования.
Министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал о масштабной ревизии вузов в эфире пролукашенковского канала «Беларусь 1».
Так, глава Минобразования напомнил о поручении пдиктатора Лукашенко «встряхнуть вузы» и решить вопросы непрофильной подготовки. Последний вопрос является ключевым в масштабной ревизии белорусских вузов.
Ранее «СМИ писали, что Минобразования Беларуси изменило условия поступления в вуз для ряда абитуриентов.
И Иванец пояснил, что сокращение сроков подготовки, в основном, коснулось выпускников колледжей, поступающих на заочную форму обучения в вузах. В 2025-м планируется набрать 8,5 тысячи выпускников колледжей. И на большинстве специальностей сократились сроки обучения - на полгода, год и полтора года.
А еще одним направлением масштабной ревизии белорусских вузов станет якобы усиление их научного потенциала. Чтобы в текущую пятилетку вывести вузовскую науку на «принципиально новый уровень».
- Региональные вузы будут головными организациями по научно-инновационному обеспечению развития региональных предприятий, - резюмировал министр образования.