В Беларуси решили провести «масштабную ревизию» вузов 17.04.2025, 15:39

Об этом заявил министр образования.

Министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал о масштабной ревизии вузов в эфире пролукашенковского канала «Беларусь 1».

Так, глава Минобразования напомнил о поручении пдиктатора Лукашенко «встряхнуть вузы» и решить вопросы непрофильной подготовки. Последний вопрос является ключевым в масштабной ревизии белорусских вузов.

Ранее «СМИ писали, что Минобразования Беларуси изменило условия поступления в вуз для ряда абитуриентов.

И Иванец пояснил, что сокращение сроков подготовки, в основном, коснулось выпускников колледжей, поступающих на заочную форму обучения в вузах. В 2025-м планируется набрать 8,5 тысячи выпускников колледжей. И на большинстве специальностей сократились сроки обучения - на полгода, год и полтора года.

А еще одним направлением масштабной ревизии белорусских вузов станет якобы усиление их научного потенциала. Чтобы в текущую пятилетку вывести вузовскую науку на «принципиально новый уровень».

- Региональные вузы будут головными организациями по научно-инновационному обеспечению развития региональных предприятий, - резюмировал министр образования.

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