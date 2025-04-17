«Трамп имеет сразу несколько рычагов влияния на Путина» 1 17.04.2025, 15:49

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Вашингтон должен поддерживать создание европейской миссии на территории Украины.

США имеют реальные рычаги влияния, способные изменить позицию России в войне против Украины и доказать, что американская поддержка Киева будет оставаться стабильной, а безопасность украинского государства – долгосрочным приоритетом Вашингтона.

Воспользуется ли этими инструментами президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп – вопрос открытый. Как отметил «24 Каналу» старший научный сотрудник Программы по России и Украине Эрик Чиарамелла, он искренне верит в это.

Какие рычаги влияния имеют США на Россию

Во время своей первой каденции и в начале нового срока Трамп не проявил особого желания применять жесткие и действенные меры против России. С его возвращением на политическую арену он применяет тактику «кнута и пряника», но, к сожалению, кнут направлен на Украину, а пряники – на Россию. Такой дисбаланс является ошибочным: должно быть реальное давление на Москву и одновременно серьезные стимулы для Киева.

Эрик Чиарамелла отметил, что США должны четко сформулировать свою политику в отношении Украины. Она должна включать:

- дальнейшие поставки вооружения;

- подготовку военных;

- предоставление разведывательной информации;

- обеспечение присутствия на местах для сдерживания новых нападений России.

Такая поддержка критически важна для укрепления обороны Украины в условиях потенциального перемирия.

Кроме того, в Вашингтоне должны активнее поддерживать создание европейской миссии по сдерживанию на территории Украины. Речь идет не о миротворческой миссии, а о силах, способных гарантировать безопасность – об этом уже говорят Великобритания и Франция.

- Американские войска вряд ли будут находиться на территории Украины. Однако вполне вероятно участие США в форме логистики, разведки и технической поддержки, – предположил старший научный сотрудник Программы по России и Украине.

По мнению Чиарамелли, у Трампа есть шанс убедить Путина, что безопасность Украины не является предметом торга. В таком случае Запад может продолжить военную и техническую помощь даже после достижения перемирия.

Эти инструменты есть в распоряжении Дональда Трампа. Решит ли он использовать их именно так – пока неизвестно. Но очень хочется верить, что это возможно.

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