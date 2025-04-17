закрыть
17 апреля 2025, четверг, 17:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В минском ТРЦ установили гигантское пасхальное яйцо

1
  • 17.04.2025, 16:07
  • 1,166
В минском ТРЦ установили гигантское пасхальное яйцо

Что там внутри?

В Минске в торгово-развлекательном центре «Дана Молл» установили огромную инсталляцию в виде пасхального яйца. Realt посмотрел, как это выглядит.

К праздникам «Дана Молл» всегда украшают оригинально и масштабно. Пасха не стала исключением — на первом этаже ТРЦ установили конструкцию в виде большого пасхального яйца.

Внутри — выставка работ детей — участников конкурса «Пасха в Minsk World». Это картины и инсталляции пасхальной тематики, которые они присылали на конкурс.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пять регионов и сделка в придачу
Пять регионов и сделка в придачу
Вы при чем
Вы при чем Гарри Каспаров
Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян Ирина Халип
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук