В минском ТРЦ установили гигантское пасхальное яйцо 1 17.04.2025, 16:07

1,166

Что там внутри?

В Минске в торгово-развлекательном центре «Дана Молл» установили огромную инсталляцию в виде пасхального яйца. Realt посмотрел, как это выглядит.

К праздникам «Дана Молл» всегда украшают оригинально и масштабно. Пасха не стала исключением — на первом этаже ТРЦ установили конструкцию в виде большого пасхального яйца.

Внутри — выставка работ детей — участников конкурса «Пасха в Minsk World». Это картины и инсталляции пасхальной тематики, которые они присылали на конкурс.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com