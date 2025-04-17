В минском ТРЦ установили гигантское пасхальное яйцо

В минском ТРЦ установили гигантское пасхальное яйцо1
- 17.04.2025, 16:07
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Что там внутри?
В Минске в торгово-развлекательном центре «Дана Молл» установили огромную инсталляцию в виде пасхального яйца. Realt посмотрел, как это выглядит.
К праздникам «Дана Молл» всегда украшают оригинально и масштабно. Пасха не стала исключением — на первом этаже ТРЦ установили конструкцию в виде большого пасхального яйца.
Внутри — выставка работ детей — участников конкурса «Пасха в Minsk World». Это картины и инсталляции пасхальной тематики, которые они присылали на конкурс.