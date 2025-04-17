«Ни в одном из трех обменников не взяли купюру $100» 2 17.04.2025, 16:32

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Минчанин избавился от «неправильных» долларов, но заподозрил подвох.

Алексей пару лет подряд исправно покупал доллары. Сейчас понадобилось сдать тысячу долларов, и он говорит, что ни в одном из трех обменников, куда он заходил, не взяли купюру 100 долларов.

«По ощущениям, ее когда-то стирали или на нее попала вода, поэтому кассиры ее не приняли, но одна работница банка посоветовала сдать с комиссией», — говорит «Онлайнеру» мужчина.

Деньги нужны были срочно, поэтому Алексей посчитал, что не стоит бегать по разным банкам, а лучше сдать валюту быстро, пусть и с комиссией.

Мужчина выбрал «Технобанк», там согласились принять купюру с комиссией 10%.

— В детали я особо не вникал, просто сдал доллары и получил свои деньги за вычетом комиссии. Удобно, что это занимает буквально минуту и вообще есть такая возможность поменять поврежденные деньги. Слышал, что их советуют везти за границу, но ведь не у всех есть виза, да и зачем мне менять те же доллары на злотые в Польше, чтобы потом менять злотые на белорусские рубли, я же на дополнительной конвертации только потеряю, — рассуждает Алексей.

Правда, потом у меня появились сомнения: вроде бы я сдал купюру, которую не хотели принимать в других обменниках, и спасибо. Но вдруг я потом буду покупать доллары и получу ту же поврежденную купюру? Хотелось бы узнать, в чем тут выгода банка.

Журналисты спросили у «Технобанка», что потом происходит с валютой, которую принимают с комиссией. В банке уверяют, что клиентам волноваться не о чем: такие купюры вывозят за границу.

В «Технобанке» пояснили, что принимают и выдают валюту с учетом единого перечня признаков платежности банкнот, который согласован Ассоциацией белорусских банков и применяется в работе практически всеми банками страны. Перечень признаков платежности банкнот в иностранной валюте есть в каждом структурном подразделении банка, в том числе в обменниках.

— Банкноты, которые согласно данному перечню являются неплатежными, но их состояние соответствует определенным требованиям, по желанию клиента могут быть заменены на платежные банкноты за комиссионное вознаграждение. Принятые банком такие банкноты изымаются, однозначно вывозятся за границу и больше не используются в финансовых операциях на территории Беларуси, — сообщили в банке.

Покупая неплатежные банкноты, банк дает возможность клиенту совершить необходимую валютно-обменную операцию.

Кроме того, значительная часть банкнот иностранной валюты, принимаемых согласно единому перечню как платежные, уже не предлагается гражданам, а также вывозится за границу как ветхая иностранная валюта.

При этом не все банкноты могут принять даже с комиссионным вознаграждением.

— Например, банкноты, имеющие оскорбительные, нецензурные надписи, окрашенные специальной краской, применяемой при проведении следственных мероприятий, разорванные (разрезанные) на фрагменты/части и склеенные прозрачной липкой лентой, поврежденные огнем, истлевшие, банкноты, на которых отсутствуют отдельные элементы защиты от подделки, не принимаются банком даже с уплатой комиссионного вознаграждения.

В банке добавили, что при продаже валюты кассиры могут показать продаваемые банкноты в ультрафиолетовом свете, если клиенты просят это сделать.

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