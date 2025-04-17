Специалист назвала самые полезные активности для пенсионеров 17.04.2025, 16:41

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Они способствуют в том числе укреплению иммунной системы.

«Моей маме-пенсионерке уже тяжело жить одной, поэтому я решила забрать ее к себе. Моя семья ведет здоровый образ жизни, мы много гуляем, любим разные активности. Хотела бы узнать, какие физические нагрузки полезны пожилым и какие есть ограничения», - спросила у 24health.by жительница Витебской области.

На вопрос ответила инструктор ЛФК Диана Варава:

- Пожилым людям при физических упражнениях необходимо избегать положений, затрудняющих дыхание и вызывающих неприятные ощущения (приливы крови, шум в ушах).

Также следует проявлять осторожность при резких изменениях положения тела, быстрых движениях, упражнениях, требующих большого мышечного напряжения.

Оптимальным видом физической активности для людей пожилого возраста является ходьба. Пешие прогулки имеют ряд преимуществ. Так, ходьба задействует большинство мышц, благоприятно влияет на обмен веществ. Доказано, что ходьба со скоростью 3 км/ч увеличивает обмен веществ примерно в 1,5 раза.

В то же время не рекомендуется использовать ходьбу как утреннюю физическую нагрузку утром перед работой (некоторые пенсионеры работают), т.к. важно не перегружать сердечно-сосудистую систему и избегать чрезмерной усталости за день.

Из положительных эффектов физической активности (в частности, ходьбы) можно отметить:

- укрепление костно-мышечной системы,

- уменьшение подверженности депрессии и ипохондрии,

- улучшение сна,

- улучшение пищеварения,

- повышение работоспособности (физической и интеллектуальной),

- снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний,

- замедление процессов старения,

- укрепление иммунной системы.

Таким образом, регулярная физическая активность, особенно ходьба, — важный компонент здорового образа жизни для пожилых людей. Однако важно учитывать индивидуальные особенности организма и избегать чрезмерных нагрузок.

При необходимости обратитесь за консультацией к врачу общей практики, гериатру.

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