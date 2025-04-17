Германия передала Украине новый пакет военной помощи 17.04.2025, 16:48

В нее вошли ракеты к IRIS-T и дроны Vector.

Правительство Германии в четверг, 17 апреля, обновило список военной помощи Украине. В него вошли три САУ Zuzana, ракеты для IRIS-T и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.

В перечне указано, что Украина получила от Германии шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergerpanzer 2.

Также было передано четыре машины Kinetic Defence Vehicles - это усовершенствованный вариант новой системы защиты от беспилотников. Ранее СМИ сообщали, что Украине будет поставлена конфигурация, которая вооружена пулеметом M134D калибра 7,62×51 мм.

Техника:

- 3 155-мм САУ «Zuzana»;

- 4 машины разминирования WiSENT 1;

- 66 бронемашин MRAP FFG;;

- 3 машины для пограничников;

Дроны:

- 10 надводных дронов Sonobot 5;

- 70 развед-БпЛА Vector;

- 150 ударных дронов HF-1.

БК и оружие:

- ракеты к ЗРК IRIS-T SLM и SLS;

- 917 ПТРК RGW 90;

- 3,769 винтовок G3;

- 800 штурмовых винтовок MK 556; 800 штурмовых винтовок MK 556;

- 27,000 155-мм артснарядов;

- 38,000 патронов к ЗУ Gepard;

- БК к танкам Leopard 2;

- 1,000 122-мм снарядов.

Прочее:

- 41 наземный радар;

- 2 минных плуга;

- 92 инфракрасных бинокля

- 187 лазерных дальномеров;

- 150,000 турникетов;

- 1,300 спальных мешков;

- 55 подводных скутеров;

- запасов части для БРЭМ Bergerpanzer 2.

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