Германия передала Украине новый пакет военной помощи
- 17.04.2025, 16:48
В нее вошли ракеты к IRIS-T и дроны Vector.
Правительство Германии в четверг, 17 апреля, обновило список военной помощи Украине. В него вошли три САУ Zuzana, ракеты для IRIS-T и боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.
В перечне указано, что Украина получила от Германии шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergerpanzer 2.
Также было передано четыре машины Kinetic Defence Vehicles - это усовершенствованный вариант новой системы защиты от беспилотников. Ранее СМИ сообщали, что Украине будет поставлена конфигурация, которая вооружена пулеметом M134D калибра 7,62×51 мм.
Техника:
- 3 155-мм САУ «Zuzana»;
- 4 машины разминирования WiSENT 1;
- 66 бронемашин MRAP FFG;;
- 3 машины для пограничников;
Дроны:
- 10 надводных дронов Sonobot 5;
- 70 развед-БпЛА Vector;
- 150 ударных дронов HF-1.
БК и оружие:
- ракеты к ЗРК IRIS-T SLM и SLS;
- 917 ПТРК RGW 90;
- 3,769 винтовок G3;
- 800 штурмовых винтовок MK 556; 800 штурмовых винтовок MK 556;
- 27,000 155-мм артснарядов;
- 38,000 патронов к ЗУ Gepard;
- БК к танкам Leopard 2;
- 1,000 122-мм снарядов.
Прочее:
- 41 наземный радар;
- 2 минных плуга;
- 92 инфракрасных бинокля
- 187 лазерных дальномеров;
- 150,000 турникетов;
- 1,300 спальных мешков;
- 55 подводных скутеров;
- запасов части для БРЭМ Bergerpanzer 2.