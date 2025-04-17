«Трамп зря затеял торговую войну с Пекином» 3 17.04.2025, 17:32

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Фото: Bloomberg

Бизнесмен указал на важные моменты.

Торговая война Дональда Трампа с Китаем вышла из-под контроля, угрожая мировой торговле и нанося ущерб имиджу США. Главная проблема американского лидера в том, что он полагал, что Пекин подчинится воле Вашингтона.

Китайский бизнесмен Роберт Ву в колонке для The New York Times (перевод - «Униан») пишет, что Китай экспортирует в США больше, чем в любую другую страну - 438 миллиардов долларов в 2024 году. Пошлины Трампа больно ударят по Китаю в период слабого потребительского спроса и инвестиций, а также кризиса на рынке недвижимости. Однако Пекин сейчас лучше подготовлен, чем во время первого срока Трампа.

Китай диверсифицирует экспортные рынки, чтобы снизить зависимость от США. Пекин также снизил общую зависимость от торговли - доля экспорта в валовом внутреннем продукте Китая снизилась с 36% в 2006 году до 19,7% в 2023 году.

Кроме того, китайские власти готовились к торговой конфронтации с США, ставя во главу угла технологическую самодостаточность, экономическую безопасность и переоснащение промышленности.

У китайского правительства есть ряд политических инструментов, которые можно использовать, чтобы облегчить боль от затянувшейся торговой войны, включая миллиарды долларов государственных фондов, которые можно быстро влить в китайские рынки капитала. Но переговорная позиция Трампа будет слабеть с каждым днем по мере того, как американские потребители будут ощущать на себе удар растущей инфляции, инвесторы - страдать от падения акций, а руководители компаний - от ухудшения перспектив бизнеса. Китайские лидеры не так уязвимы перед внутренним давлением, как Трамп.

И Китай, и США пытаются изменить свои экономические модели. Китай производит слишком много и хочет перейти к потреблению, а США потребляют слишком много и хотят производить больше. Kитайцам, привыкшим терпеть лишения, легче перейти к меньшему производству и большему потреблению, чем американцам двигаться в противоположную сторону.

Трамп заявил, что Пекин «сыграл неправильно», ответив на пошлины, но он не оставил Китаю выбора, ведь проявление слабости только подстегивает задиру. Резкий спад мирового спроса, вызванный пошлинами, повлияет на китайскую экономику, но не стоит ждать звонка из Пекина с мольбой о сделке.

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