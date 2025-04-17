Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов

Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов2
- 17.04.2025, 18:05
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Прогноз может удивить любителей футбола.
Суперкомпьютер аналитической компании Opta назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов сезона 2024/25 после завершения ответных матчей 1/4 финала. Наибольшие шансы выиграть престижнейший европейский клубный турнир имеют футболисты лондонского «Арсенала». Вероятность их победы оценивается в 28,7%.
Согласно прогнозу Opta, полный список фаворитов выглядит так:
«Арсенал» — 28,7%
«Интер» — 25,5%
«ПСЖ» — 24%
«Барселона» — 21,8%
Накануне миланский «Интер» дома сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» со счетом 2:2 и по сумме двух матчей вышел в полуфинал Лиги чемпионов. В другом матче игрового дня мадридский «Реал» дома проиграл «Арсеналу» со счетом 1:2 и по сумме двух встреч выбыл из соревнования.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале прошлого розыгрыша обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. «Реал» также является рекордсменом по количеству побед в этом турнире — клуб выигрывал Лигу чемпионов 15 раз.
Первые полуфинальные матчи пройдут 29–30 апреля, ответные — 6–7 мая.