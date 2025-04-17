Германия исключила Беларусь из мероприятий к 80-летию окончания Второй мировой войны

Германия исключила Беларусь из мероприятий к 80-летию окончания Второй мировой войны4
- 17.04.2025, 18:18
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Послов РФ также исключили.
Немецкий парламент исключил послов России и Беларуси из списка приглашенных на специальное заседание 8 мая, посвященное 80-летию окончания Второй мировой войны. Об этом проинформировал представитель законодательного органа, которого цитирует Reuters 17 апреля.
Отмечают, что в Германии рассматривают роль России в освобождении Европы от нацистского террора, учитывая, что диктатор РФ Владимир Путин опирался на Вторую мировую войну, чтобы оправдать свое полномасштабное вторжение в Украину.
Спикер Бундестага в заявлении, объясняющем этот шаг, сослался на оценку федерального правительства.
«Эта оценка привела к тому, что послы Российской Федерации и Беларуси среди прочих не были приглашены», – сказал он.
В статье добавили, что представители других посольств присоединятся к немецким законодателям на мероприятии.