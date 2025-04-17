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В Минске запустят беспилотное такси

  • 17.04.2025, 18:27
В Минске запустят беспилотное такси

Когда?

В Минске в скором времени может появиться роботакси. Запустить его хочет «Яндекс».

Об этом стало известно во время встречи представителей российского техногиганта с белорусским премьер-министром Александром Турчиным.

Речь о тех самых автомобилях с дополнительным оборудованием на крыше, которые уже разъезжают по улицам России, Израиля и США. Главная особенность таких такси – отсутствие водителя.

Точных сроков и подробностей о реализации проекта пока не представили.

Премьер, однако, подчеркнул, что «Яндекс» для него – это «в меньшей степени такси», а потому речь зашла и о возможностях компании в сфере искусственного интеллекта.

Так, в недалеком будущем беспилотный транспорт может связать Минск и города-спутники.

А еще корпорация готова помогать тем, кто хочет получить дополнительный заработок в такси через услуги по аренде авто, оборудованного устройством максимального контроля состояния водителя.

Тестирование беспилотных автомобилей от «Яндекса» началось в Татарстане еще в 2018 году.

В октябре 2023-го роботакси запустили на черноморском побережье Сочи, с этого же года сервис работает в Москве.

Первое время ИИ-машины сопровождали другие автомобили с оператором, который может совершить экстренную остановку удаленно.

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