В Минске запустят беспилотное такси
- 17.04.2025, 18:27
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В Минске в скором времени может появиться роботакси. Запустить его хочет «Яндекс».
Об этом стало известно во время встречи представителей российского техногиганта с белорусским премьер-министром Александром Турчиным.
Речь о тех самых автомобилях с дополнительным оборудованием на крыше, которые уже разъезжают по улицам России, Израиля и США. Главная особенность таких такси – отсутствие водителя.
Точных сроков и подробностей о реализации проекта пока не представили.
Премьер, однако, подчеркнул, что «Яндекс» для него – это «в меньшей степени такси», а потому речь зашла и о возможностях компании в сфере искусственного интеллекта.
Так, в недалеком будущем беспилотный транспорт может связать Минск и города-спутники.
А еще корпорация готова помогать тем, кто хочет получить дополнительный заработок в такси через услуги по аренде авто, оборудованного устройством максимального контроля состояния водителя.
Тестирование беспилотных автомобилей от «Яндекса» началось в Татарстане еще в 2018 году.
В октябре 2023-го роботакси запустили на черноморском побережье Сочи, с этого же года сервис работает в Москве.
Первое время ИИ-машины сопровождали другие автомобили с оператором, который может совершить экстренную остановку удаленно.