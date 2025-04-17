Стали известны все пары плей-офф Кубка Стэнли
- 17.04.2025, 18:52
«Вашингтон Кэпиталз» белоруса Протаса сыграет против «Монреаль Канадиенс».
Определились участники и стартовые пары плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2024/25. Игры на выбывание стартуют 19 апреля и продлятся до июня.
В Восточной конференции в плей-офф вышли «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Каролина Харрикейнз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз», «Оттава Сенаторз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Монреаль Канадиенс».
На Западе борьбу за Кубок Стэнли продолжат «Виннипег Джетс», «Вегас Голден Найтс», «Даллас Старз», «Лос-Анджелес Кингз», «Колорадо Эвеланш», «Эдмонтон Ойлерз», «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз».
Пары первого раунда плей-офф НХЛ:
Западная конференция:
«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз»
«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш»
«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз»
«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд»
Восточная конференция:
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»
«Оттава Сенаторз» — «Торонто Мэйпл Лифс»
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз»
«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс»
Действующим обладателем Кубка Стэнли является клуб «Флорида Пантерз». Победителем регулярного чемпионата сезона 2024/25 стал «Виннипег Джетс».