Стали известны все пары плей-офф Кубка Стэнли 17.04.2025, 18:52

«Вашингтон Кэпиталз» белоруса Протаса сыграет против «Монреаль Канадиенс».

Определились участники и стартовые пары плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2024/25. Игры на выбывание стартуют 19 апреля и продлятся до июня.

В Восточной конференции в плей-офф вышли «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Каролина Харрикейнз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз», «Оттава Сенаторз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Монреаль Канадиенс».

На Западе борьбу за Кубок Стэнли продолжат «Виннипег Джетс», «Вегас Голден Найтс», «Даллас Старз», «Лос-Анджелес Кингз», «Колорадо Эвеланш», «Эдмонтон Ойлерз», «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз».

Пары первого раунда плей-офф НХЛ:

Западная конференция:

«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз»

«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш»

«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз»

«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд»

Восточная конференция:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»

«Оттава Сенаторз» — «Торонто Мэйпл Лифс»

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз»

«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс»

Действующим обладателем Кубка Стэнли является клуб «Флорида Пантерз». Победителем регулярного чемпионата сезона 2024/25 стал «Виннипег Джетс».

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