Афера года: студент из Могилева изображал богача с помощью фотошопа 17.04.2025, 19:17

Парнем заинтересовалась милиция.

Студент из Могилева очень хотел вести красивую жизнь и решил делать ставки в букмекерской конторе. Иногда он и правда что-то выигрывал и тогда покупал дорогие вещи, ходил в кафе и клубы.

Одногруппникам он рассказывал легенду про богатых родителей, занимающих высокие посты. А еще показывал свои фото на фоне дорогих машин, в кафе и ресторанах, на отдыхе в Дубае. Имидж богатого мажора он поддерживал в том числе при помощи фотошопа, рассказали в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск».

Выигрыши были непостоянные, и студент брал в долг по 100 или 200 рублей. Кому-то он возвращал долги, но потом снова брал в долг и тратил на ставках.

Такой образ жизни не помогал в учебе, и на последних курсах могилевчанина отчислили. Он вернулся в родной город и нашел временную работу, но любовь к азартным играм и красивой жизни не пропали.

Он ходил по кафе и ресторанам, вводил в заблуждение новых знакомых, чтобы занять у них денег.

— В особо удачные дни в онлайн-казино мог оставить в кафе более двух тысяч рублей, а то и вовсе потребовать у знакомого администратора освободить от посетителей зал в баре, заплатив за все их заказы. «Чтобы посидеть только своей компанией», — объяснял он свой поступок.

Своей девушке он присылал букеты из 500 роз и делал дорогие подарки.

Но потом парнем заинтересовалась милиция, выяснилось, что за несколько лет он занял порядка 30 тыс. рублей. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что парень — игроман.

Чтобы вернуть долги сына, родители взяли кредит и даже кое-что продали. 600 долларов за дорогие подарки и цветы пришлось вернуть и его девушке.

Правда, потом парень решил вернуться к прежней жизни.

Сейчас в отношении могилевчанина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Он заключен под стражу.

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