Белорусские тяжелоатлеты взяли первую медаль на чемпионате Европы

Белорусские тяжелоатлеты взяли первую медаль на чемпионате Европы1
- 17.04.2025, 19:26
Стартовали с «бронзы».
Белорусская тяжелоатлетка Сюзанна Володько стала третьей в весовой категории до 71 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Кишиневе.
Изначально надежд на награду не питал никто: наша спортсменка провалилась в рывке, взяв только с третьей попытки вес в 102 кг.
Но во втором упражнении Володько смогла исправить ситуацию, установив результат в 134 кг и выйдя на итоговое третье место.
Чемпионкой Европы стала Ейгло Фанндал Стурлудоттир из Исландии с поднятым весом 244 кг. Серебро у россиянки Зарины Гусаловой. Ее результат – 241 кг.
Дальнейшая программа турнира включит в себя целый ряд мужских соревнований. В интересующих белорусских болельщиков категориях выступят Вадим Лихорад, Андрей Фролов (оба – до 81 кг), Владислав Сакович, Сергей Шаренков (оба – до 109 кг).
Главная же надежда на золото будет в категории до 102 кг. Там на арену выйдет Евгений Тихонцов – действующий чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр.
Турнир в столице Молдовы продлится по 21 апреля.