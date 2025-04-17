Мэр Гданьска: Белорусы трудолюбивы и креативны 17.04.2025, 19:46

Александра Дулькевич уверена, что присутствие белорусов — безусловный плюс для города.

Белорусы в Гданьске живут уже давно. Еще после Второй мировой войны тысячи жителей западных территорий БССР добровольно-принудительно переселили в польское Поморье. Вторая волна приезда наших соотечественников в этот регион началась в 2020 году после президентских «выборов» и протестов. Как к такому наплыву относятся жители города, возникают ли конфликты и дискриминация? Об этом «Зеркало» поговорило с мэром города Александрой Дулькевич. Она призналась, что любит заходить в кондитерскую, которую открыли выходцы из нашей страны.

— Есть ли у вас актуальная информация о том, сколько белорусов сейчас живет в Гданьске?

— По нашим оценкам, это, вероятно, около пяти-шести тысяч. Во всем Поморском воеводстве — около 12 тысяч. Если посмотреть на ситуацию в школах, то очень заметно, что по численности белорусское меньшинство уступает только украинскому. Так что белорусов действительно много.

— Как думаете, почему выбирают именно ваш регион?

— У нас есть традиционное белорусское меньшинство, которое появилось здесь еще во время демографических изменений после Второй мировой войны. Я хотела сказать «эмиграция», но то была не эмиграция. Известно, что они были насильно переселены сюда коммунистами. Я думаю, это было начало.

Люди, идентифицирующие себя как белорусы, здесь, на Поморье, создали культурное сообщество «Хатка». Не знаю, в какой степени люди решают переехать в Гданьск потому, что их соотечественники уже живут здесь, но когда я разговариваю с ними, то слышу, что это одна из причин. Вероятно, на это повлияло и то, что здесь, в нашем городе, люди открыты для других.

— Возможно, их также привлекает море? У нас в стране его нет.

— Да, возможно. Думаю, причина еще и в том, что ваших земляков хорошо принимают в Гданьске. Общая оценка такая: белорусы трудолюбивы и креативны. Мы стараемся создавать для них возможности.

Недавно я ходила в Гданьский шекспировский театр на спектакль о женщинах, которые были вынуждены покинуть родину по политическим причинам. Эта пьеса была очень интересной. В ней рассказывается о том, как эти женщины живут здесь, но в то же время упоминается их жизнь на родине и причинах, по которым они были вынуждены уехать.

Недавно мы вручили культурные стипендии. Два или три человека из Беларуси получили их для реализации своих культурных проектов.

— Массовый приезд белорусов в Гданьск совпал с началом вашей работы на посту мэра. Как вы считаете, это благо для города или бремя для социальной сферы?

— Я не могу сказать, что обуза. Конечно, проблемы бывают, но это такие же современные проблемы, как и другие. Речь идет, например, об организации работы школ, чтобы у детей действительно была возможность интегрироваться и, прежде всего, выучить язык.

Вместе с Европейским центром солидарности и другими организациями мы готовим такие проекты. Например, программа для новых жителей «CZEŚĆ!» («Привет!». — Прим.ред.), в рамках которой, с одной стороны, новоприбывшие улучшают свои языковые навыки, а с другой — узнают о нашем городе, его истории, учреждениях и организациях, которые здесь работают. Все это делается для того, чтобы они могли стать нашими согражданами в максимально возможной степени.

У нас также есть консультативный орган при мэре Гданьска — Совет иммигрантов и иммигранток, в который входят и белорусы. Различные интеграционные программы осуществляют и неправительственные организации, например, Центр поддержки иммигрантов и иммигранток.

На мой взгляд, присутствие белорусов — безусловный плюс для города. Простите, что я так говорю, но это еще и прямая экономическая выгода. Ваши земляки — люди, которые работают, создают экономический продукт. И это очень, очень важно. Я также хочу отметить, что ваши соотечественники являются соавторами нашей культуры. Я действительно впечатлена тем, сколько творческих, изобретательных людей приехали в наш город и оставили здесь неизгладимый след.

— Белорусы Гданьска интегрируются в польское общество или живут в своей диаспоре?

— Я думаю, что они действуют и по первому, и второму варианту. Мне очень нравится, как белорусы ведут свой бизнес. Они создали для нас очень хорошие места.

Например, у нас есть кондитерская Eklerownia («Эклерочная». — Прим. ред.), где продают эклеры с разными начинками. Время от времени я туда заглядываю. Недавно я узнала, что они открыли еще одну точку, и теперь в нашем городе их, наверное, уже четыре. Одна из сотрудниц рассказала мне, что владельцы «Эклерочной» — два человека из Беларуси. Это говорит о том, что с хорошей идеей и упорным трудом можно добиться успеха в бизнесе.

У меня есть огромное количество подобных примеров из разных сфер жизни. Ваши соотечественники интегрируются, они могут быть успешными и создавать рабочие места в таких экономических условиях, как сейчас. И это очень, очень важно.

— Как польское общество реагирует на белорусов, живущих в Гданьске? Часто ли происходят случаи дискриминации или ксенофобии?

— Честно говоря, не помню, когда слышала о случаях дискриминации. Я замечаю на улицах много машин с белорусскими номерами с зелено-красным флагом, но видно, что он прикрыт бело-красно-белым флагом свободной Беларуси.

Не могу также вспомнить ни одной громкой ситуации дискриминации за последнее время. Мы точно знаем, что у нас в городе действует программа равного обращения. Это наша политика, которая распространяется на людей разного происхождения, вероисповедания, пола, возраста, сексуальной ориентации, людей с ограниченными возможностями. Эта программа имеет различные аспекты. С одной стороны, образовательные кампании, которые показывают, что мы очень разные, но в то же время мы составляем единое общество. Но это также и различные образовательные мероприятия, рассказывающие, что это нормально, что все мы разные.

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