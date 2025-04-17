В Могилевской области мастер пришел ставить окна и сжег хату заказчика
- 17.04.2025, 20:08
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К счастью, всем удалось выбежать из дома.
Эта печальная история случилась в Кировском районе в декабре 2024 года. Теперь криминалисты подтвердили причину пожара в частном доме. О ней рассказали в управлении ГКСЭ по Могилевской области.
А дело было так: в хате меняли окна два специалиста. Хозяйка в какой-то момент попыталась растопить печь, но дрова не загорались. Один из работников предложил помощь, женщина отказалась и ушла в другую комнату к ребенку.
Тогда 34-летний установщик окон принес из автомобиля бутылку с бензином и плеснул в печь. Вспыхнул огонь, на мужчине загорелись одежда, полыхнула и бутылка с бензином на полу.
Всем удалось выбежать из дома, который в итоге загорелся.
Экспертиза подтвердила, что причиной пожара стал бензин, вылитый в печь и в отношении мастера возбудили уголовное дело.