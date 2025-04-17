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В Могилевской области мастер пришел ставить окна и сжег хату заказчика

  • 17.04.2025, 20:08
  • 1,268
В Могилевской области мастер пришел ставить окна и сжег хату заказчика

К счастью, всем удалось выбежать из дома.

Эта печальная история случилась в Кировском районе в декабре 2024 года. Теперь криминалисты подтвердили причину пожара в частном доме. О ней рассказали в управлении ГКСЭ по Могилевской области.

А дело было так: в хате меняли окна два специалиста. Хозяйка в какой-то момент попыталась растопить печь, но дрова не загорались. Один из работников предложил помощь, женщина отказалась и ушла в другую комнату к ребенку.

Тогда 34-летний установщик окон принес из автомобиля бутылку с бензином и плеснул в печь. Вспыхнул огонь, на мужчине загорелись одежда, полыхнула и бутылка с бензином на полу.

Всем удалось выбежать из дома, который в итоге загорелся.

Экспертиза подтвердила, что причиной пожара стал бензин, вылитый в печь и в отношении мастера возбудили уголовное дело.

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