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Sky Sports: Анчелотти покинет «Реал» после финала Кубка Испании

  • 17.04.2025, 20:16
Sky Sports: Анчелотти покинет «Реал» после финала Кубка Испании

Мадридский клуб накануне вылетел из Лиги чемпионов.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, вероятно, покинет клуб после финала Кубка Испании 26 апреля и может возглавить сборную Бразилии еще до окончания сезона, пишет Sky Sports.

«Реал» накануне вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в четвертьфинале лондонскому «Арсеналу», а в чемпионате Испании отстает от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.

После проигрыша «Арсеналу» Анчелотти допустил, что клуб может заменить его, и это может произойти в этом году или в следующем, когда у итальянца закончится контракт.

Итальянец работал в «Реале» в 2013–2015 годах и вернулся в клуб в 2021-м, после чего выиграл с мадридцами 11 трофеев.

Всего на счету Анчелотти в «Реале» по три Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, по две победы в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании и на клубном чемпионате мира.

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