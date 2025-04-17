Зеленский: На Сумском направлении Россия накопила 60 тысяч военных 2 17.04.2025, 20:46

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Президент Украины назвал цель наступательных действий РФ.

Целью наступательных действий России, которые начались на днях и запланированы на других направлениях, является создание давления для обеспечения выгодной позиции за столом переговоров. Так, на Сумском направлении РФ накопила уже 60 тысяч военных.

Об этом в четверг, 17 апреля, во время брифинга сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, Москва стремится заключить союзничество с другими государствами и закрепить свои успехи в регионах, которые уже оккупированы частично или полностью.

Зеленский отметил, что таким образом РФ хочет обеспечить себе позицию давления на Украину.

«Чтобы добиться этой цели, им нужно действовать и на других направлениях, чтобы продемонстрировать нашим партнерам, что Россия — страна компромиссов. Для этого они желают использовать успехи на других территориях. Здесь мы уже говорим о Сумах, где идет большое накопление военное, почему они в этом направлении действуют, и они Чернигов обстреливают также неслучайно. Мы не даем сконцентрировать напротив Чернигова, достаточно напротив Харькова, достаточно напротив Запорожья войск», — пояснил президент.

Он добавил, что для полноценного наступления российским войскам все еще недостаточно сил, хотя на Сумском направлении уже накоплено более 60 тысяч военных.

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