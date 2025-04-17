В Лоеве паромную переправу закрыли через месяц после открытия 17.04.2025, 20:58

Паром имеет большое значение для местных жителей.

В Лоеве закрыли паромную переправу через Днепр «Лоев — Абакумы». Известно об этом стало 16 апреля, пишет «Флагшток».

Паром имеет большое значение для жителей так называемой «заречной зоны». Если он не работает, жителям деревень с другого берега приходится делать большой круг, чтобы попасть в райцентр — в больницу или в госучреждения. От крайней точки — Абакумов — объезд до Лоева составляет почти 130 километров.

Причиной нынешнего закрытия переправы стала поломка катаера. Ее обещают быстро исправить.

Кстати, жителям «заречной зоны» все равно ежегодно приходится делать огромный круг, когда паромную переправу закрывают на три зимних месяца. В этом году она начала действовать 19 марта, но не проработала и месяц.

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