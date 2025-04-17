В сборной Кувейта по хоккею зажигает уроженец Гродно 17.04.2025, 21:10

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Не пригодился дома — зато играет на чемпионате мира.

С 13 по 19 апреля в Ереване проходит чемпионат мира по хоккею среди команд четвертого дивизиона. В составе сборной Кувейта одну из главных ролей играет белорус Валерий Будевич.

Валерий родился в Гродно, ему 23 года. На родине нападающий выступал за фарм-клубы «Лиды» и гродненского «Немана». Также на его счету семь матчей за главную команду «Лиды», пишет «Зеркало».

Но больших перспектив в Беларуси Будевич не видел и отправился за хоккейной экзотикой. С сезона-2022/23 он играет в Кувейте в клубе Kuwait Stars.

«На самом деле контракт со своей командой я подписал еще в прошлом году — в конце мая. Но очень много времени заняла подготовка документов. Кувейт — достаточно закрытая страна. Туристических виз не выдают, въехать в нее можно только по рабочей. Ждать оформления всех документов пришлось полгода», — рассказывал белорус в марте 2023 года.

В нынешнем сезоне он получил спортивное гражданство Кувейта, а с ним и право играть за местную сборную. Белорус — не единственный натурализованный хоккеист в команде. Например, вместе с ним играют россияне Илья Дроздецких, Антон Цыбин, серб Боян Зидаревич. Валерий уже принял участие в этом году в Азиаде (Кувейт финишировал девятым среди 14 сборных), а сейчас выступает на чемпионате мира.

В Ереване собрались хоккейные карлики, ведь ниже по уровню турниров в мировом календаре просто нет. За единственную путевку в дивизион рангом выше борются шесть команд. Кувейт наверняка останется без итоговой победы. Будевич с партнерами проиграли Узбекистану — 3:13, разгромили Индонезию (15:6) и Малайзию (22:9), а также одолели в овертайме армян — 5:4. Скорее всего, лучшим в таблице окажется Узбекистан.

Перед заключительным матчем с Ираном Валерий идет третьим в списке лучших бомбардиров турнира. Нападающий набрал в четырех матчах 21 очко — 9 голов и 12 передач.

«В основном [в Кувейт] прибывают люди из нефтяной отрасли. Много девушек из России, которые открывают салоны красоты. Рабочую визу получить сложно. Здесь не как в Дубае — туристических виз нет. Соответственно, семью привезти сложно», — рассказывал в марте 2025-го Дроздецких, который, как и Будевич, играет за Kuwait Stars.

По словам россиянина, в Кувейте распространен отдых в пустыне:

«Ночью здесь прохладно. Люди приезжают на специальных машинах, где есть газ, вода. Разжигают костер, пьют чай, жарят мясо. Это для них отдых. В Кувейте запрещен алкоголь, здесь нет ночных клубов. Многие люди занимаются спортом. Как успел заметить, местные почти не страдают от ожирения».

Отметим, что Будевич — не первый белорус, которого решили натурализовать в стране, где о хоккее почти ничего не слышали. Так, например, в сборной ОАЭ на закате карьеры успел засветиться нынешний гендиректор минского «Динамо» Артем Каркоцкий.

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