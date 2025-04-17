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Трамп дал Путину три дня на прекращение огня в Украине

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  • 17.04.2025, 21:22
  • 2,508
Трамп дал Путину три дня на прекращение огня в Украине

Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Италии.

Президент США Дональд Трамп ожидает услышать на этой неделе решение российского диктатора Владимира Путина по Украине. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, сообщает The Guardian.

«Мы хотим, чтобы смерти и убийства прекратились», — сказал Трамп.

В то же время Мелони заявила, что США и Европа «вместе защищали свободу Украины и могут построить справедливый и прочный мир».

«Мы посмотрим, что мы можем сделать [для установления мира]. И я думаю, что мы приближаемся, но мы сообщим вам очень скоро», — ответил Трамп.

Отвечая на вопрос об ответе Путина, он заявил, что «мы услышим их на этой неделе, на самом деле очень скоро».

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 11 апреля в России провел длительную встречу с диктатором Путиным. По информации российских пропагандистских СМИ, разговор длился 4,5 часа.

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