Трамп дал Путину три дня на прекращение огня в Украине

Трамп дал Путину три дня на прекращение огня в Украине11
- 17.04.2025, 21:22
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Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Италии.
Президент США Дональд Трамп ожидает услышать на этой неделе решение российского диктатора Владимира Путина по Украине. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, сообщает The Guardian.
«Мы хотим, чтобы смерти и убийства прекратились», — сказал Трамп.
В то же время Мелони заявила, что США и Европа «вместе защищали свободу Украины и могут построить справедливый и прочный мир».
«Мы посмотрим, что мы можем сделать [для установления мира]. И я думаю, что мы приближаемся, но мы сообщим вам очень скоро», — ответил Трамп.
Отвечая на вопрос об ответе Путина, он заявил, что «мы услышим их на этой неделе, на самом деле очень скоро».
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 11 апреля в России провел длительную встречу с диктатором Путиным. По информации российских пропагандистских СМИ, разговор длился 4,5 часа.