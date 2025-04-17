Шведские лоси мигрируют: за этим в прямом эфире следят миллионы жителей страны 17.04.2025, 21:49

Оказывается, миграция лосей может быть захватывающим процессом.

В середине апреля начался очередной сезон миграции шведских лосей, которые в числе прочего переплывают реку Онгерманэльвен на севере страны, лежащую на пути к привычным им летним пастбищам. Шестой год подряд за этим процессом в прямом эфире и круглосуточно следят миллионы жителей Швеции, пишет ВВС.

Если запастись терпением, во время онлайн-трансляции, названной «Великая миграция лосей», можно увидеть десятки этих диких животных.

Весна в Европе в этом году ранняя, поэтому круглосуточное лосиное шоу на SVT Play (платформе потокового вещания шведского национального телеканала) начали показывать во вторник, 15 апреля — на неделю раньше, чем обычно.

С момента своего появления в 2019 году прямая трансляция весеннего путешествия сохатых стала популярнейшей программой в модном ныне стиле «медленного телевидения», завоевав любовь миллионов зрителей самого разного возраста.

Фото: SVT

Что такое «медленное телевидение»

Концепция «медленного телевидения» появилась в Норвегии в 2009 году, когда один из местных телеканалов показал путешествие поезда по заснеженной природе.

Программу, которая продолжалась семь часов, посмотрела примерно четверть населения страны — хотя очень многие зрители проследили только за частью поездки.

Как сообщает американский партнер Би-би-си, телекомпания CBS News, продюсеры шведского шоу с лосями посещали Норвегию и видели, как телевизионщики устанавливали камеры на скалах с тем, чтобы показывать в эфире различные разновидности птиц.

«Нас очень вдохновило то, что мы увидели в Норвегии, — говорит один из шведских продюсеров Стефан Эдлунд. — Сильное было впечатление. Мы хотели сделать нечто подобное».

Минь-Ксуан Чыонг, исследователь из Шведского университета сельскохозяйственных наук, который проводил опрос зрителей трансляции миграции лосей, говорит, что в быстро меняющейся медиасреде людям нравится смотреть на природу в стиле «медленного телевидения» — жанра, для которого характерны длинные, неотредактированные передачи в режиме реального времени.

Фото: SVT

«Многие люди говорят, что это как открытое окно в лес», — говорит он. «Когда их спрашиваешь, хотели бы они слушать музыку на заднем плане или комментарии, они отвечают, что предпочитают просто шум ветра, птиц и деревьев».

60-летняя Кейт Борджессон пристрастилась к ежегодным прямым трансляциям, случайно наткнувшись на них во время пандемии ковида. Она говорит, что на этот раз ее телевизор уже 16 часов подряд работает без перерыва — с тех пор, как началась прямая трансляция.

«Это невероятно помогает расслабиться, — объясняет она. - В лесу отчетливо слышны звуки природы: птиц, ветра, деревьев. Создается полное ощущение, что ты и сам находишься на природе, даже если на самом деле это не так».

Огромная аудитория

Наблюдение за лосиной миграцией стало для Кейт своего рода ежегодной традицией — настолько, что для полного погружения в трехнедельную трансляцию она выкраивает время даже в занятые работой часы.

По ее словам, просмотр этих кадров действует на нее «как сеанс психотерапии» — помогает снизить общий уровень тревожности и справиться с паническими атаками.

В этом она не одинока. У прямой трансляции на телеканале SVT огромная и весьма разнообразная аудитория.

Фото: SVT

Только в соответствующей группе в Facebook зарегистрировано более 77 тыс. участников, которые иногда созваниваются между собой, чтобы поделиться увиденными незабываемыми моментами, выразить свои чувства по этому поводу и послушать других.

Большая часть «лосиного трафика», фрагменты которого демонстрирует SVT, проходит через деревню Куллберг на севере Швеции, рядом с Ангерманом.

Профессор Шведского университета сельскохозяйственных наук Йоран Эрикссон (он же научный консультант прямой трансляции) объясняет, что в это время лоси мигрируют обратно в летние районы после того, как пережили зиму. Они направляются в места с более благоприятной температурой.

«Исторически эта миграция уходит корнями еще в эпоху ледникового периода, — объясняет профессор. — Весной и летом лоси присутствуют в разных частях местности более равномерно».

Он добавил, что среди лосей, живущих на севере Швеции, ежегодно мигрируют почти все — порядка 95%.

Столь ранняя в этом году миграция Эрикссона тоже не удивляет: так периодически случается, по разным причинам. В этом году, например, на земле почти не было снега, так что растаял он очень быстро.

Фото: SVT

«Ранние весны время от времени случаются, — успокаивает он. — Мы все еще находимся в пределах нормального диапазона колебаний».

Для съемки лосей во время перемещений по обширным ландшафтам телевизионщики используют более трех десятков видеокамер.

Премьера шоу в 2019 году собрала около 1 млн зрителей. К 2024-му аудитория прямой трансляции выросла почти в десять раз (более 9 млн).

В общей сложности в лесах на территории Швеции лосей насчитывается около 300 тыс. лосей. В шведской речи их нередко называют «королями леса».

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