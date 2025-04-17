Трамп рассказал, каким должно быть торговое соглашение США и ЕС 1 17.04.2025, 22:04

Вероятность достижения сделки президент США оценил «в 100%».

Достижения торгового соглашения ЕС и США желают все, однако договоренность должна быть честной, заявил американской президент Дональд Трамп пресс-пулу Белого дома перед началом встречи с премьером Италии Джорджей Мелони.

Вероятность достижения сделки президент США оценил «в 100%».

«Конечно, торговая сделка будет. Они (страны ЕС. — Прим.) очень этого хотят. Мы заключим торговую сделку. Я в полной мере ожидаю этого. Но это будет справедливая сделка», — сказал он.

От вопроса, достижение соглашения с какими странами он считает приоритетом, Трамп уклонился, ответив: «Все в моем списке приоритетов».

Когда его спросили о сроках достижения договоренности, президент США отделался фразой: «Мы никуда не торопимся».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com