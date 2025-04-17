Трамп рассказал, каким должно быть торговое соглашение США и ЕС

Трамп рассказал, каким должно быть торговое соглашение США и ЕС1
- 17.04.2025, 22:04
Вероятность достижения сделки президент США оценил «в 100%».
Достижения торгового соглашения ЕС и США желают все, однако договоренность должна быть честной, заявил американской президент Дональд Трамп пресс-пулу Белого дома перед началом встречи с премьером Италии Джорджей Мелони.
Вероятность достижения сделки президент США оценил «в 100%».
«Конечно, торговая сделка будет. Они (страны ЕС. — Прим.) очень этого хотят. Мы заключим торговую сделку. Я в полной мере ожидаю этого. Но это будет справедливая сделка», — сказал он.
От вопроса, достижение соглашения с какими странами он считает приоритетом, Трамп уклонился, ответив: «Все в моем списке приоритетов».
Когда его спросили о сроках достижения договоренности, президент США отделался фразой: «Мы никуда не торопимся».