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Трамп рассказал, каким должно быть торговое соглашение США и ЕС

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  • 17.04.2025, 22:04
Трамп рассказал, каким должно быть торговое соглашение США и ЕС

Вероятность достижения сделки президент США оценил «в 100%».

Достижения торгового соглашения ЕС и США желают все, однако договоренность должна быть честной, заявил американской президент Дональд Трамп пресс-пулу Белого дома перед началом встречи с премьером Италии Джорджей Мелони.

Вероятность достижения сделки президент США оценил «в 100%».

«Конечно, торговая сделка будет. Они (страны ЕС. — Прим.) очень этого хотят. Мы заключим торговую сделку. Я в полной мере ожидаю этого. Но это будет справедливая сделка», — сказал он.

От вопроса, достижение соглашения с какими странами он считает приоритетом, Трамп уклонился, ответив: «Все в моем списке приоритетов».

Когда его спросили о сроках достижения договоренности, президент США отделался фразой: «Мы никуда не торопимся».

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