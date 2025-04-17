В Беларуси упростили правила проверки овощей перед продажей
- 17.04.2025, 22:14
Также власти упростили перевозку некоторых товаров по стране.
Правительство сократило количество проб, которые физлицам нужно сдавать на ветеринарно-санитарную экспертизу при продаже овощей на рынках. Также власти упростили перевозку некоторых товаров по стране.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр, сообщили в правительстве Беларуси.
Что изменилось?
Раньше, например, для проверки кабачков, тыквы, капусты (белокачанной, краснокачанной, цветной, брюссельской и кольраби), патиссонов нужно было предоставить не менее 3 кг (или не менее одной единицы продукта). Теперь достаточно 1,5 кг (или не менее одной единицы).
Кроме того, топленый жир теперь можно перевозить по Беларуси только с электронными ветеринарными документами. Бумажные справки больше не потребуются.