В Беларуси упростили правила проверки овощей перед продажей 17.04.2025, 22:14

Также власти упростили перевозку некоторых товаров по стране.

Правительство сократило количество проб, которые физлицам нужно сдавать на ветеринарно-санитарную экспертизу при продаже овощей на рынках. Также власти упростили перевозку некоторых товаров по стране.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр, сообщили в правительстве Беларуси.

Что изменилось?

Раньше, например, для проверки кабачков, тыквы, капусты (белокачанной, краснокачанной, цветной, брюссельской и кольраби), патиссонов нужно было предоставить не менее 3 кг (или не менее одной единицы продукта). Теперь достаточно 1,5 кг (или не менее одной единицы).

Кроме того, топленый жир теперь можно перевозить по Беларуси только с электронными ветеринарными документами. Бумажные справки больше не потребуются.

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