Келлог встретился с Ермаком и Умеровым в Париже

Келлог встретился с Ермаком и Умеровым в Париже1
- 17.04.2025, 22:20
Что обсуждали.
Спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог встретился с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым в Париже.
Об этом Келлог сообщил в четверг, 17 апреля, в Х.
«Приятно встретиться с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым в Париже. Очень продуктивные встречи в Елисейском дворце по прекращению украинско-российской войны», — написал Келлог.
Ранее журналистка Daily Caller Реган Риз со ссылкой на чиновника администрации Дональда Трампа сообщила, что Келлог посетит Париж вместе с делегацией для обсуждения войны России против Украины.
В соцсети Х она отметила, что генерал Келлог присоединяется к главе Госдепа Марко Рубио и спецпредставителю Стиву Уиткоффу во время их поездки в Париж по мирным переговорам.
14 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе состоятся несколько встреч по размещению в стране иностранного контингента.