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Келлог встретился с Ермаком и Умеровым в Париже

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  • 17.04.2025, 22:20
Келлог встретился с Ермаком и Умеровым в Париже

Что обсуждали.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог встретился с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым в Париже.

Об этом Келлог сообщил в четверг, 17 апреля, в Х.

«Приятно встретиться с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым в Париже. Очень продуктивные встречи в Елисейском дворце по прекращению украинско-российской войны», — написал Келлог.

Ранее журналистка Daily Caller Реган Риз со ссылкой на чиновника администрации Дональда Трампа сообщила, что Келлог посетит Париж вместе с делегацией для обсуждения войны России против Украины.

В соцсети Х она отметила, что генерал Келлог присоединяется к главе Госдепа Марко Рубио и спецпредставителю Стиву Уиткоффу во время их поездки в Париж по мирным переговорам.

14 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе состоятся несколько встреч по размещению в стране иностранного контингента.

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